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Евро-2024
Англия - Шотландия
Англия - Шотландия: обзор матча 18 июня 2021
Англия
18.06.2021, пятница, 22:00
Чемпионат Европы, группа D, 2 тур
0 : 0
Завершен
Шотландия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Шотландия
87'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
86'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Ч. Адамс
76'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Б. Гилмор
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Г. Кейн
74'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
63'
16'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
19
Мэйсон Маунт
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛАЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Киран Тирни
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ПАЗ
8
Билли Гилмор
ОП
2
Стивен О'Доннелл
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Джон Флек
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Райан Кристи
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
3
Шоу
15
Мингс
5
Стоунз
24
Джеймс
4
Райс
14
Филлипс
10
Стерлинг
19
Маунт
7
Фоден
9
Кейн
3-3-2-2
1
Маршалл
5
Хэнли
6
Тирни
4
Мактоминей
7
МакГинн
8
Гилмор
3
Робертсон
2
О'Доннелл
8
МакГрегор
10
Адамс
9
Дайкс
7
Фоден
17
Грилиш
17
Грилиш
7
Фоден
9
Кейн
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
9
Кейн
8
Гилмор
17
Армстронг
17
Армстронг
8
Гилмор
10
Адамс
17
Нисбет
17
Нисбет
10
Адамс
Остались в запасе
Англия
Шотландия
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
20
Райан Фрейзер
ЛВ
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
14
Джон Флек
ЦП
11
Райан Кристи
АП
Остались в запасе
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Остались в запасе
20
Райан Фрейзер
ЛВ
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
14
Джон Флек
ЦП
11
Райан Кристи
АП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Англия - Шотландия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Первый канал
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