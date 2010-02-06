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Сток Сити - Блэкберн
Сток Сити - Блэкберн: обзор матча 06 февраля 2010
Сток Сити
06.02.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Блэкберн
8'
Д. Хиггинботэм
45'
М. Сидибе
67'
М. Этерингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Блэкберн
Желтая карточка
К. Эндрюс
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Р. Делап
Замена
Д. Битти
️️️️
М. Сидибе
Замена
Т. Шанли
️️️️
Р. Фуллер
Желтая карточка
Р. Фуллер
Замена
С. Рид
️️️️
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 3:0!
М. Этерингтон
Замена
М. Сальгадо
️️️️
П. Шимбонда
Замена
К. Эндрюс
️️️️
Ф. Ди Санто
Вторая желтая
К. Самба
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 2:0!
М. Сидибе
Желтая карточка
К. Самба
Желтая карточка
Р. Шоукросс
ГОЛ! 1:0!
Д. Хиггинботэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
11
Лиам Лоуренс
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
44
Джеймс Битти
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
17
Шоукросс
6
Хут
28
Уилкинсон
11
Лоуренс
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
5
Делап
19
Фуллер
11
Сидибе
3-2-3-2
17
Робинсон
17
Нельсен
4
Самба
13
Ольссон
28
Живе
39
Шимбонда
7
Эмертон
8
Педерсен
15
Н'Зонзи
9
Калинич
9
Ди Санто
5
Делап
12
Уилэн
12
Уилэн
5
Делап
11
Сидибе
44
Битти
44
Битти
11
Сидибе
19
Фуллер
9
Шанли
9
Шанли
19
Фуллер
39
Шимбонда
2
Сальгадо
2
Сальгадо
39
Шимбонда
15
Н'Зонзи
18
Рид
18
Рид
15
Н'Зонзи
9
Ди Санто
42
Эндрюс
42
Эндрюс
9
Ди Санто
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкберн
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Нарцис Пелах
12
Джейсон Браун
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Сток Сити - Блэкберн
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Британния Стэдиум
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