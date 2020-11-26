Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 26 ноября 2020
Сампдория
26.11.2020, четверг, 19:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Дженоа
18'
В. Верре
60'
Д. Скамакка
68'
Л. Лерагер
72'
Д. Скамакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сампдория - Дженоа
Замена
А. Кандрева
️️️️
Л. Тонелли
86'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. ла Гумина
86'
85'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Э. Шомуродов
78'
Замена
А. Масиелло
️️️️
М. Бани
Замена
А. Экдаль
️️️️
А. Силва
77'
75'
Желтая карточка
Д. Скамакка
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Лери
73'
72'
ГОЛ! 1:3!
Д. Скамакка
69'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
68'
ГОЛ! 1:2!
Л. Лерагер
65'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
С. Стураро
Желтая карточка
М. Лери
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Скамакка
Пас отдал
Э. Шомуродов
46'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Н. Ровелла
46'
Замена
М. Бадель
️️️️
М. Зайц
43'
Желтая карточка
С. Стураро
Желтая карточка
М. Йошида
26'
Желтая карточка
А. Силва
26'
ГОЛ! 1:0!
В. Верре
18'
13'
Желтая карточка
К. Сапата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
99
Ник Прелец
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-4-1-1
25
Аудеро
18
Берешиньски
26
Тонелли
4
Йошида
3
Ауджелло
21
Янкто
15
Силва
26
Верре
2
Торсбю
7
Лери
27
ла Гумина
3-3-2-2
22
Маркетти
18
Гольданига
13
Бани
3
Пеллегрини
18
Гильоне
6
Ровелла
25
Сапата
27
Стураро
8
Зайц
14
Шомуродов
9
Скамакка
15
Силва
8
Экдаль
8
Экдаль
15
Силва
26
Тонелли
87
Кандрева
87
Кандрева
26
Тонелли
7
Лери
24
Дамсгор
24
Дамсгор
7
Лери
27
ла Гумина
11
Габбиадини
11
Габбиадини
27
ла Гумина
13
Бани
5
Масиелло
5
Масиелло
13
Бани
8
Зайц
47
Бадель
47
Бадель
8
Зайц
27
Стураро
21
Лерагер
21
Лерагер
27
Стураро
6
Ровелла
72
Мелегони
72
Мелегони
6
Ровелла
14
Шомуродов
7
Пьяца
7
Пьяца
14
Шомуродов
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
99
Ник Прелец
ЦФ
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Альберто Палеари
ВР
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
38
Лукаш Зима
ВР
14
Витторио Париджини
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
99
Ник Прелец
ЦФ
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
38
Лукаш Зима
ВР
14
Витторио Париджини
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Сампдория - Дженоа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Дженоа
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+