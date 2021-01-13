Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Хольштайн - Бавария
Хольштайн - Бавария: обзор матча 13 января 2021
Хольштайн
13.01.2021, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Бавария
37'
Ф. Бартельс
90+5'
Х. Валь
14'
С. Гнабри
48'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хольштайн - Бавария
ГОЛ!
Ф. Бартельс
6:5
Пенальти не реализован!
М. Рока
ГОЛ!
N. Hauptmann
5:5
ГОЛ!
Д. Коста
4:5
ГОЛ!
Л. Джэ Сон
4:4
ГОЛ!
Д. Алаба
3:4
ГОЛ!
Я. Серра
3:3
ГОЛ!
Т. Мюллер
2:3
ГОЛ!
A. Arslan
2:2
ГОЛ!
Й. Киммих
1:2
ГОЛ!
Х. Валь
1:1
ГОЛ!
Р. Левандовски
0:1
106'
Замена
Д. Алаба
️️️️
К. Толиссо
ГОЛ! 2:2!
Х. Валь
Пас отдал
J. van den Bergh
90'
+5
90'
+2
Замена
М. Рока
️️️️
С. Гнабри
85'
Замена
Б. Павар
️️️️
Б. Сарр
Замена
Я. Серра
️️️️
A. Mühling
84'
Замена
A. Arslan
️️️️
Й. Мефферт
84'
Замена
М. Коменда
️️️️
S. Thesker
80'
Замена
N. Hauptmann
️️️️
Ф. Порат
77'
Замена
Ф. Резе
️️️️
Й. Меес
77'
74'
Замена
Д. Коста
️️️️
Л. Сане
74'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Д. Мусиала
61'
Желтая карточка
Н. Зюле
48'
ГОЛ! 1:2!
Л. Сане
Желтая карточка
Й. Мефферт
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бартельс
Пас отдал
Я. Дем
37'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
6
Хауке Валь
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
27
Финн Порат
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
15
Alexander Mühling
ЦФ
1
Ioannis Gelios
ЦФ
5
Stefan Thesker
ЦФ
15
Johannes van den Bergh
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Хольштайн
33
Томас Дахне
ВР
3
Марко Коменда
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
33
Benjamin Girth
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
2-3-1-5
6
Валь
23
Дем
28
Мефферт
27
Порат
31
Бартельс
7
Джэ Сон
1
8
Меес
15
5
15
4-1-1-3-1
1
Нойер
70
Сарр
21
Эрнандес
25
Зюле
19
Дэвис
6
Киммих
8
Толиссо
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Сане
13
Мюллер
5
3
Коменда
3
Коменда
5
28
Мефферт
70
70
28
Мефферт
27
Порат
27
27
27
Порат
8
Меес
11
Резе
11
Резе
8
Меес
15
13
Серра
13
Серра
15
7
Гнабри
21
Рока
21
Рока
7
Гнабри
8
Толиссо
5
Алаба
5
Алаба
8
Толиссо
70
Сарр
28
Павар
28
Павар
70
Сарр
10
Сане
11
Коста
11
Коста
10
Сане
10
Мусиала
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Мусиала
Остались в запасе
Хольштайн
Бавария
33
Benjamin Girth
ЦФ
33
Томас Дахне
ВР
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
5
Фил Нойман
ЦЗ
1
Александр Нюбель
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
33
Benjamin Girth
ЦФ
33
Томас Дахне
ВР
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
5
Фил Нойман
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Хольштайн - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Гольштайн-Штадион
Новости команд
Все
Хольштайн
Бавария
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
09:50
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
09:50
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+