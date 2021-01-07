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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАС Ламия
ОФИ - ПАС Ламия: обзор матча 07 января 2021
ОФИ
07.01.2021, четверг, 18:15
Греция. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
ПАС Ламия
34'
П. Стайкос (П)
85'
N. Vafeas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - ПАС Ламия
Замена
К. Цилианидис
️️️️
Ф. Старжеон
86'
86'
Замена
Т. Василакакис
️️️️
B. Arabuli
ГОЛ! 2:0!
N. Vafeas
Пас отдал
В. Селимович
85'
Замена
N. Vafeas
️️️️
П. Стайкос
75'
Замена
F. Grivas
️️️️
A. Sardinero
75'
72'
Замена
E. Bjarnason
️️️️
Ф. Цандарис
72'
Замена
️️️️
G. Skondras
Замена
O. Lymperakis
️️️️
К. Балояннис
66'
46'
Замена
А. Караманос
️️️️
Тайрон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Стайкос
34'
33'
Желтая карточка
Д. Адеджо
Желтая карточка
П. Вурос
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
20
Тайрон
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
ПАС Ламия
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
20
Angelos Zoulis
ЦФ
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
4-4-2
24
Ватерман
2
Вурос
4
Селимович
34
15
Диамантис
26
Стайкос
38
Балояннис
70
Старжеон
29
Мельядо
22
2
3-2-2-3
1
Эпасси
23
5
Дзанетопулос
4
Адеджо
24
Провидакис
8
Цандарис
20
Тайрон
16
Бехарано
9
Романич
7
Делетич
45
38
Балояннис
13
13
38
Балояннис
26
Стайкос
2
2
26
Стайкос
22
28
28
22
70
Старжеон
19
Цилианидис
19
Цилианидис
70
Старжеон
8
Цандарис
0
0
8
Цандарис
45
25
Василакакис
25
Василакакис
45
20
Тайрон
11
Караманос
11
Караманос
20
Тайрон
Остались в запасе
ОФИ
ПАС Ламия
11
Nazareno Solis
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
20
Angelos Zoulis
ЦФ
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
11
Nazareno Solis
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Остались в запасе
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
20
Angelos Zoulis
ЦФ
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ОФИ - ПАС Ламия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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