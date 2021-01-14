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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАС Ламия
Атромитос - ПАС Ламия: обзор матча 14 января 2021
Атромитос
14.01.2021, четверг, 18:15
Греция. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
ПАС Ламия
38'
Л. Христодулопулос (П)
85'
П. Саломон
9'
А. Караманос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - ПАС Ламия
86'
Замена
А. Ба
️️️️
Л. Романич
86'
Замена
G. Skondras
️️️️
А. Дзанетопулос
ГОЛ! 2:1!
П. Саломон
85'
78'
Замена
Т. Василакакис
️️️️
Тайрон
78'
Замена
B. Arabuli
️️️️
А. Караманос
Замена
Х. Муньис
️️️️
B. Rabello
70'
Замена
Г. Манусос
️️️️
Л. Христодулопулос
70'
68'
Замена
️️️️
К. Провидакис
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Христодулопулос
38'
24'
Желтая карточка
А. Дзанетопулос
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Караманос
Пас отдал
Тайрон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
20
Тайрон
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
7
Милош Делетич
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Атромитос
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
33
Christos Theodorakis
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
20
Angelos Zoulis
ЦФ
11
Адама Ба
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
3-4-3
35
Мандас
4
Струнгис
12
19
Кивракидис
3
Гальвао
10
Саломон
10
7
Христодулопулос
10
0
22
3-2-2-3
1
Эпасси
5
Дзанетопулос
4
Адеджо
33
24
Провидакис
8
Цандарис
20
Тайрон
16
Бехарано
11
Караманос
9
Романич
7
Делетич
10
10
Муньис
10
Муньис
10
7
Христодулопулос
9
Манусос
9
Манусос
7
Христодулопулос
9
Романич
11
Ба
11
Ба
9
Романич
20
Тайрон
25
Василакакис
25
Василакакис
20
Тайрон
11
Караманос
45
45
11
Караманос
5
Дзанетопулос
23
23
5
Дзанетопулос
Остались в запасе
Атромитос
ПАС Ламия
33
Christos Theodorakis
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
20
Angelos Zoulis
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
33
Christos Theodorakis
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Остались в запасе
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
20
Angelos Zoulis
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Атромитос - ПАС Ламия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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