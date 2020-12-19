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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Арис
ОФИ - Арис: обзор матча 19 декабря 2020
ОФИ
19.12.2020, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Арис
29'
Ф. Бертольо
42'
Y. Benalouane
76'
Х. Матилья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Арис
90'
Замена
P. Bakoutsis
️️️️
L. Sasha
86'
Желтая карточка
Э. Сакич
81'
Желтая карточка
Z. Boucher
79'
Замена
C. Lopez
️️️️
D. Manos
Замена
N. Korovesis
️️️️
O. Lymperakis
78'
Замена
A. Giannou
️️️️
К. Балояннис
78'
76'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Х. Матилья
Желтая карточка
N. Vafeas
74'
71'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Б. Гама
71'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Ф. Бертольо
70'
Замена
Д. Мансини
️️️️
К. Силва
Желтая карточка
М. Мельядо
60'
58'
Желтая карточка
К. Силва
Замена
F. Grivas
️️️️
П. Стайкос
57'
42'
ГОЛ! 0:2!
Y. Benalouane
29'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бертольо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
22
Adrian Sardinero
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Арис
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
11
Cristian Lopez
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
4-4-1
32
2
Вурос
2
13
15
Диамантис
29
Мельядо
70
Старжеон
38
Балояннис
26
Стайкос
22
2-5-1-3
66
Сакич
31
Роуз
18
Бертольо
8
Матилья
88
6
Сандгрен
16
Гама
10
Силва
9
1
29
38
Балояннис
0
0
38
Балояннис
13
34
34
13
26
Стайкос
28
28
26
Стайкос
9
11
11
9
18
Бертольо
18
Гарсия
18
Гарсия
18
Бертольо
10
Силва
7
Мансини
7
Мансини
10
Силва
16
Гама
8
Джегго
8
Джегго
16
Гама
88
38
38
88
Остались в запасе
ОФИ
Арис
11
Nazareno Solis
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
19
Космас Цилианидис
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
1
Мариос Сиабанис
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
11
Nazareno Solis
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
19
Космас Цилианидис
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча ОФИ - Арис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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