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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Арис
Атромитос - Арис: обзор матча 05 декабря 2020
Атромитос
05.12.2020, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Арис
37'
Г. Манусос (П)
51'
Х. Муньис
61'
E. KaÃ§e
81'
L. Sasha
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Арис
Желтая карточка
С. Рисванис
89'
81'
ГОЛ! 2:2!
L. Sasha
77'
Замена
C. Lopez
️️️️
Ф. Бертольо
76'
Замена
Д. Мансини
️️️️
D. Manos
Замена
К. Кивракидис
️️️️
J. Tomasevic
73'
Замена
️️️️
Г. Манусос
72'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Х. Муньис
72'
61'
ГОЛ! 2:1!
E. KaÃ§e
60'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
К. Ганя
60'
Замена
К. Силва
️️️️
М. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
Х. Муньис
51'
Желтая карточка
J. Tomasevic
50'
42'
Замена
Y. Benalouane
️️️️
Б. Гама
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Манусос
37'
35'
Вторая желтая
Л. Роуз
30'
Желтая карточка
Л. Роуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Арис
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Cristian Lopez
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
3-3-4
1
Янниотис
33
Рисванис
6
Гутас
12
3
Гальвао
10
Муньис
8
Харисис
22
9
Манусос
10
28
2-5-1-2
1
Сиабанис
5
31
Роуз
18
Гарсия
8
Матилья
88
6
Сандгрен
16
Гама
18
Бертольо
11
Ганя
9
10
Муньис
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
10
Муньис
22
19
Кивракидис
19
Кивракидис
22
10
Саломон
10
Саломон
18
Гарсия
10
Силва
10
Силва
18
Гарсия
18
Бертольо
11
11
18
Бертольо
16
Гама
29
29
16
Гама
9
7
Мансини
7
Мансини
9
11
Ганя
26
26
11
Ганя
Остались в запасе
Атромитос
Арис
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
8
Азер Бусуладжич
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
8
Азер Бусуладжич
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Остались в запасе
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Атромитос - Арис
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
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