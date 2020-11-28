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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Олимпиакос
Арис - Олимпиакос: обзор матча 28 ноября 2020
Арис
28.11.2020, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Олимпиакос
74'
C. Lopez
29'
А. Бухалакис
47'
А. Бухалакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Олимпиакос
90'
+10
Замена
Пепе
️️️️
А. Бухалакис
83'
Желтая карточка
К. Фортунис
Замена
К. Ганя
️️️️
Д. Сандгрен
83'
83'
Замена
М. Врусаи
️️️️
К. Фортунис
83'
Замена
У. Кюйперс
️️️️
Ю. Эль-Араби
ГОЛ! 1:2!
C. Lopez
Пас отдал
К. Силва
74'
63'
Замена
Г. Масурас
️️️️
М. Ловера
60'
Желтая карточка
П. Сиссе
Замена
К. Силва
️️️️
М. Гарсия
57'
Замена
C. Lopez
️️️️
D. Manos
57'
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Бухалакис
Пас отдал
К. Фортунис
40'
Желтая карточка
Р. Семеду
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Бухалакис
Пас отдал
К. Фортунис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Cristian Lopez
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
88
Пепе
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
2-5-1-2
1
Сиабанис
31
Роуз
66
Сакич
6
Сандгрен
8
Джегго
8
Матилья
88
16
Гама
18
Гарсия
9
29
4-1-2-1-2
1
Са
13
Рафинья
35
Семеду
4
Сиссе
25
Холебас
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
7
Фортунис
17
Ловера
19
Эль-Араби
9
11
11
9
18
Гарсия
10
Силва
10
Силва
18
Гарсия
6
Сандгрен
11
Ганя
11
Ганя
6
Сандгрен
17
Ловера
7
Масурас
7
Масурас
17
Ловера
7
Фортунис
17
Врусаи
17
Врусаи
7
Фортунис
19
Эль-Араби
99
Кюйперс
99
Кюйперс
19
Эль-Араби
41
Бухалакис
88
Пепе
88
Пепе
41
Бухалакис
Остались в запасе
Арис
Олимпиакос
18
Факундо Бертольо
ЦП
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
18
Факундо Бертольо
ЦП
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Арис - Олимпиакос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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