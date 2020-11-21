Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Астерас
ПАС Ламия - Астерас: обзор матча 21 ноября 2020
ПАС Ламия
21.11.2020, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Астерас
56'
М. Делетич (П)
69'
N. Tsoukalos
41'
Х. Барралес (П)
78'
А. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Астерас
90'
+10
Желтая карточка
Х. Тасулис
Замена
Г. Сарамантас
️️️️
C. Bouloulis
90'
+9
Желтая карточка
Л. Романич
90'
+6
88'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
Желтая карточка
Д. Бехарано
86'
Замена
Т. Василакакис
️️️️
М. Делетич
79'
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Риера
Желтая карточка
G. Skondras
75'
75'
Замена
B. FernÃ¡ndez
️️️️
Х. Мунафо
75'
Замена
R. Gómez
️️️️
Сито
ГОЛ! 2:1!
N. Tsoukalos
69'
68'
Желтая карточка
Я. Коцирас
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
Л. Романич
66'
66'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Х. Регис
61'
Желтая карточка
Х. Регис
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Делетич
56'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Барралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
29
Патрик Баанак
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
40
Сито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
20
Angelos Zoulis
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
3-2-5
1
Эпасси
29
Баанак
4
Адеджо
23
12
16
Бехарано
50
7
Делетич
11
Караманос
9
Романич
45
2-3-5
1
Пападопулос
27
Коцирас
58
Пасалидис
3
Тасулис
8
Мунафо
6
15
9
Барралес
20
Регис
40
Сито
23
Риера
9
Романич
45
45
9
Романич
7
Делетич
25
Василакакис
25
Василакакис
7
Делетич
12
3
Сарамантас
3
Сарамантас
12
20
Регис
7
Тилика
7
Тилика
20
Регис
40
Сито
21
21
40
Сито
6
17
Иглесиас
17
Иглесиас
6
8
Мунафо
44
44
8
Мунафо
Остались в запасе
ПАС Ламия
Астерас
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
20
Angelos Zoulis
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
20
Angelos Zoulis
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча ПАС Ламия - Астерас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
Новости команд
Все
ПАС Ламия
Астерас
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
16
Чалов забил гол пяткой
2025.02.17 00:03
1
Чалов забил 5-й гол в сезоне
2025.02.16 22:58
1
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+