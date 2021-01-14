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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - АЕК
Арис - АЕК: обзор матча 14 января 2021
Арис
14.01.2021, четверг, 20:30
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
65'
Л. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - АЕК
Желтая карточка
Д. Сандгрен
90'
+4
Желтая карточка
Y. Benalouane
90'
+1
Замена
Н. Иоанну
️️️️
L. Sasha
87'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Э. Сакич
87'
86'
Желтая карточка
К. Галанопулос
75'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Л. Гарсия
Замена
C. Lopez
️️️️
D. Manos
75'
74'
Желтая карточка
К. Ансарифард
69'
Желтая карточка
М. Ливайя
65'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гарсия
Замена
М. Гарсия
️️️️
К. Силва
63'
60'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Т. Махерас
60'
Замена
П. Манталос
️️️️
Н. Крстичич
30'
Желтая карточка
Н. Крстичич
20'
Замена
Ж. Лаци
️️️️
И. Неделчару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
11
Cristian Lopez
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
2-5-1-3
66
Сакич
31
Роуз
7
Мансини
16
Гама
8
Матилья
88
6
Сандгрен
10
Силва
9
29
1
4-3-3
33
Атанасиадис
4
Сварнас
24
Неделчару
22
Лопеш
2
Бакакис
6
Галанопулос
8
Симойш
7
Крстичич
53
Махерас
17
Ансарифард
99
Гарсия
10
Силва
18
Гарсия
18
Гарсия
10
Силва
9
11
11
9
88
14
Иоанну
14
Иоанну
88
66
Сакич
8
Джегго
8
Джегго
66
Сакич
24
Неделчару
15
Лаци
15
Лаци
24
Неделчару
7
Крстичич
20
Манталос
20
Манталос
7
Крстичич
99
Гарсия
28
Шахов
28
Шахов
99
Гарсия
53
Махерас
10
Ливайя
10
Ливайя
53
Махерас
Остались в запасе
Арис
АЕК
1
Мариос Сиабанис
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Арис - АЕК
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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