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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - ПАС Ламия
Ларисса - ПАС Ламия: обзор матча 24 февраля 2021
Ларисса
24.02.2021, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Завершен
ПАС Ламия
41'
B. Arabuli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - ПАС Ламия
Замена
Т. Спарв
️️️️
A. Colombino
89'
88'
Замена
М. Джеймс
️️️️
М. Делетич
88'
Замена
E. Bjarnason
️️️️
А. Караманос
Желтая карточка
N. Zizic
81'
69'
Замена
Г. Казарян
️️️️
А. Ба
65'
Желтая карточка
Ã. MartÃnez
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
M. Stiefler
63'
Желтая карточка
M. Stiefler
51'
Замена
A. Nikolias
️️️️
N. Karanikas
46'
43'
Желтая карточка
А. Караманос
41'
ГОЛ! 0:1!
B. Arabuli
Пас отдал
Ã. MartÃnez
Желтая карточка
M. Acuña
38'
Желтая карточка
D. Graur
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
22
Dinu Graur
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
11
Адама Ба
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Ларисса
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
9
Piti
ЦФ
4-5
1
5
Хусино
5
20
16
8
77
10
8
12
3-2-1-4
1
Эпасси
4
Адеджо
5
Дзанетопулос
23
8
Цандарис
33
16
Бехарано
11
Караманос
7
Делетич
45
11
Ба
20
0
0
20
8
20
Спарв
20
Спарв
8
8
17
Дурмишай
17
Дурмишай
8
11
Караманос
0
0
11
Караманос
7
Делетич
4
Джеймс
4
Джеймс
7
Делетич
11
Ба
8
Казарян
8
Казарян
11
Ба
Остались в запасе
Ларисса
ПАС Ламия
19
Vladimir Bajić
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
24
Константинос Провидакис
ПЗ
9
Piti
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
19
Vladimir Bajić
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Остались в запасе
24
Константинос Провидакис
ПЗ
9
Piti
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Ларисса - ПАС Ламия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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