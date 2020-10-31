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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Панатинаикос
ПАС Ламия - Панатинаикос: обзор матча 31 октября 2020
ПАС Ламия
31.10.2020, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Панатинаикос
8'
Карлитос
60'
Карлитос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Панатинаикос
88'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Карлитос
88'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
Шавьер
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
П. Баанак
87'
Замена
️️️️
C. Bouloulis
86'
82'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Ф. Македа
77'
Замена
Y. Mollo
️️️️
А. Хадзийованнис
Замена
M.
️️️️
Л. Романич
75'
60'
ГОЛ! 0:2!
Карлитос
Желтая карточка
C. Bouloulis
54'
Замена
L. Villalba
️️️️
M. Iyaaba Asigba
46'
Замена
B. Arabuli
️️️️
А. Караманос
29'
19'
Желтая карточка
Д. Курбелис
Пенальти не реализован!
Л. Романич
19'
16'
Желтая карточка
Ф. Санчес
9'
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
8'
ГОЛ! 0:1!
Карлитос
Пас отдал
А. Хадзийованнис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
29
Патрик Баанак
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Маурисио
ОП
10
Карлитос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
0
L. Villalba
ЦП
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
9
Miguel
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
14
Yohan Mollo
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
4-2-4
30
29
Баанак
24
4
Адеджо
23
16
Бехарано
12
50
9
Романич
7
Делетич
11
Караманос
3-1-3-3
1
Диудис
28
Санчес
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
8
Маурисио
10
Карлитос
6
Курбелис
19
Загаритис
16
Шавьер
7
Хадзийованнис
9
Македа
29
Баанак
45
45
29
Баанак
11
Караманос
45
45
11
Караманос
50
0
0
50
9
Романич
9
9
9
Романич
16
Шавьер
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
16
Шавьер
7
Хадзийованнис
14
14
7
Хадзийованнис
9
Македа
14
Александропулос
14
Александропулос
9
Македа
10
Карлитос
90
Кампецис
90
Кампецис
10
Карлитос
Остались в запасе
ПАС Ламия
Панатинаикос
1
Девис Эпасси
ВР
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
1
Девис Эпасси
ВР
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
Остались в запасе
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча ПАС Ламия - Панатинаикос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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