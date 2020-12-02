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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Арис
Ларисса - Арис: обзор матча 02 декабря 2020
Ларисса
02.12.2020, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Арис
18'
D. Manos
73'
D. Manos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Арис
Желтая карточка
S. Filip
90'
+2
90'
Замена
P. Bagalianis
️️️️
М. Гарсия
77'
Замена
C. Lopez
️️️️
D. Manos
77'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Б. Гама
73'
ГОЛ! 0:2!
D. Manos
72'
Желтая карточка
Б. Гама
69'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
L. Sasha
69'
Замена
К. Силва
️️️️
Ф. Бертольо
Желтая карточка
М. Музек
57'
Замена
G. Torje
️️️️
Я. Кости
53'
Желтая карточка
Т. Спарв
45'
Желтая карточка
Я. Кости
30'
18'
ГОЛ! 0:1!
D. Manos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
18
Яннис Кости
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
0
V. Platellas
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Ларисса
0
G. Torje
ЦП
66
Ali Ghazal
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Арис
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Cristian Lopez
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
3-2-2-3
1
4
70
77
Музек
16
25
18
Кости
20
Спарв
17
Дурмишай
0
7
3-5-2
1
Сиабанис
31
Роуз
66
Сакич
5
18
Бертольо
8
Матилья
88
16
Гама
18
Гарсия
9
11
Ганя
18
Кости
0
0
18
Кости
18
Бертольо
10
Силва
10
Силва
18
Бертольо
9
11
11
9
18
Гарсия
2
2
18
Гарсия
88
26
26
88
16
Гама
7
Мансини
7
Мансини
16
Гама
Остались в запасе
Ларисса
Арис
19
Vladimir Bajić
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
66
Ali Ghazal
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
15
Toni Datković
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
19
Vladimir Bajić
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
66
Ali Ghazal
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Остались в запасе
15
Toni Datković
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Ларисса - Арис
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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