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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Шахтер
Интер - Шахтер: обзор матча 09 декабря 2020
Интер
09.12.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Шахтер
90'
+7
Желтая карточка
А. Трубин
86'
Замена
Дентиньо
️️️️
Тайсон
Замена
М. Дармиан
️️️️
А. Бастони
85'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Хакими
85'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Л. Мартинес
85'
Замена
А. Санчес
️️️️
Р. Гальярдини
75'
Замена
И. Перишич
️️️️
Э. Янг
68'
64'
Замена
М. Соломон
️️️️
Тете
64'
Замена
А. Патрик
️️️️
Марлос
Желтая карточка
М. Брозович
61'
Желтая карточка
А. Хакими
39'
36'
Замена
Д. Хочолава
️️️️
Витао
Желтая карточка
Р. Гальярдини
30'
29'
Желтая карточка
Витао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Интер
1
Филип Станкович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
10
Алан Патрик
АП
31
Дентиньо
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
6
де Врей
95
Бастони
37
Шкриньяр
15
Янг
77
Брозович
2
Хакими
21
Гальярдини
23
Барелла
9
Лукаку
10
Мартинес
4-1-1-3-1
12
Трубин
2
Додо
44
Витао
22
Матвиенко
5
Бондарь
27
Степаненко
8
Майкон
10
Марлос
21
Коваленко
11
Тете
11
Тайсон
15
Янг
5
Перишич
5
Перишич
15
Янг
2
Хакими
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
2
Хакими
95
Бастони
36
Дармиан
36
Дармиан
95
Бастони
10
Мартинес
24
Эриксен
24
Эриксен
10
Мартинес
21
Гальярдини
4
Санчес
4
Санчес
21
Гальярдини
11
Тайсон
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Тайсон
11
Тете
10
Соломон
10
Соломон
11
Тете
10
Марлос
10
Патрик
10
Патрик
10
Марлос
44
Витао
5
Хочолава
5
Хочолава
44
Витао
Остались в запасе
Интер
Шахтер
1
Филип Станкович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
8
Георгий Судаков
АП
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
8
Маркос Антонио
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
Остались в запасе
8
Георгий Судаков
АП
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
8
Маркос Антонио
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Интер - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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