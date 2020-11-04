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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - ПСЖ
РБ Лейпциг - ПСЖ: обзор матча 04 ноября 2020
РБ Лейпциг
04.11.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
42'
К. Нкунку
56'
Э. Форсберг (П)
6'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - ПСЖ
90'
+5
Вторая желтая
П. Кимпембе
Замена
К. Кампль
️️️️
М. Забитцер
90'
84'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Флоренци
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Э. Форсберг
76'
Замена
Т. Адамс
️️️️
А. Айдара
76'
74'
Замена
Т. Керер
️️️️
П. Сарабия
74'
Замена
М. Баккер
️️️️
Л. Курзава
69'
Вторая желтая
И. Гуйе
68'
Желтая карточка
Л. Курзава
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Н. Мукиэле
64'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Д. Ольмо
64'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Форсберг
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Анхелиньо
42'
37'
Желтая карточка
И. Гуйе
Желтая карточка
И. Конате
25'
19'
Желтая карточка
П. Кимпембе
16'
Пенальти не реализован!
А. Ди Мария
Желтая карточка
Д. Упамекано
15'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
М. Кен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
10
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Йоша Вос
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
ПСЖ
1
Матиас Рандриамами
ВР
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
3-2-2-2-1
25
Гулачи
16
Конате
2
Упамекано
4
Орбан
17
Анхелиньо
20
Мукиэле
20
Забитцер
21
Айдара
10
Форсберг
20
Ольмо
28
Нкунку
4-2-1-2-1
1
Навас
24
Флоренци
3
Кимпембе
5
Маркиньос
3
Курзава
2
Перейра
5
Гуйе
21
Эррера
11
Ди Мария
7
Сарабия
9
Кен
10
Форсберг
19
Клюйверт
19
Клюйверт
10
Форсберг
21
Айдара
10
Адамс
10
Адамс
21
Айдара
20
Мукиэле
39
Хенрикс
39
Хенрикс
20
Мукиэле
20
Забитцер
44
Кампль
44
Кампль
20
Забитцер
20
Ольмо
15
Поульсен
15
Поульсен
20
Ольмо
3
Курзава
5
Баккер
5
Баккер
3
Курзава
7
Сарабия
6
Керер
6
Керер
7
Сарабия
24
Флоренци
12
Рафинья
12
Рафинья
24
Флоренци
Остались в запасе
РБ Лейпциг
ПСЖ
5
Эрик Мартель
ОП
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
20
Йоша Вос
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
1
Матиас Рандриамами
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
5
Эрик Мартель
ОП
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
20
Йоша Вос
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
1
Матиас Рандриамами
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча РБ Лейпциг - ПСЖ
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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