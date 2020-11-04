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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Ювентус
Ференцварош - Ювентус: обзор матча 04 ноября 2020
Ференцварош
04.11.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
1 : 4
Завершен
Ювентус
90'
Ф. Боли
7'
А. Мората
60'
А. Мората
73'
П. Дибала
81'
Л. Двали (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ференцварош - Ювентус
ГОЛ! 1:4!
Ф. Боли
90'
81'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
Л. Двали
Замена
М. Узуни
️️️️
А. Зубков
80'
76'
Замена
Д. Фработта
️️️️
Х. Куадрадо
76'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Кьеза
73'
ГОЛ! 0:3!
П. Дибала
Замена
Р. Мак
️️️️
Т. Нгуэн
73'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Исаэль
73'
Замена
М. Хайстер
️️️️
Э. Ботка
69'
67'
Замена
П. Дибала
️️️️
А. Мората
60'
ГОЛ! 0:2!
А. Мората
Пас отдал
К. Роналду
53'
Замена
У. МакКенни
️️️️
А. Рэмзи
46'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Артур
Желтая карточка
Э. Ботка
19'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
Х. Куадрадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
88
Исаэль
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
7
Сомалья
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Ференцварош
29
Дьердь Шекси
ВР
33
Левенте Эри
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Роко Батурина
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-1-3-2-1
90
Дибус
16
Блажич
3
Двали
21
Ботка
14
Харатин
88
Исаэль
18
Зигер
7
Сомалья
93
Нгуэн
21
Зубков
26
Ловренчич
3-4-1-2
13
Щесны
13
Данило
14
Кьеллини
19
Бонуччи
7
Куадрадо
21
Рэмзи
6
Артур
12
Рабьо
14
Кьеза
7
Роналду
21
Мората
21
Зубков
10
Узуни
10
Узуни
21
Зубков
21
Ботка
2
Хайстер
2
Хайстер
21
Ботка
93
Нгуэн
21
Мак
21
Мак
93
Нгуэн
88
Исаэль
9
Боли
9
Боли
88
Исаэль
7
Куадрадо
7
Фработта
7
Фработта
7
Куадрадо
21
Рэмзи
29
МакКенни
29
МакКенни
21
Рэмзи
6
Артур
30
Бентанкур
30
Бентанкур
6
Артур
14
Кьеза
10
Бернардески
10
Бернардески
14
Кьеза
21
Мората
21
Дибала
21
Дибала
21
Мората
Остались в запасе
Ференцварош
Ювентус
29
Дьердь Шекси
ВР
33
Левенте Эри
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
9
Роко Батурина
ЦФ
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ребров
90
Маноло Портанова
АП
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
21
Деян Кулушевски
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
29
Дьердь Шекси
ВР
33
Левенте Эри
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
9
Роко Батурина
ЦФ
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
Остались в запасе
90
Маноло Портанова
АП
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
21
Деян Кулушевски
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Ференцварош - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
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