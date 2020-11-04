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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Боруссия Д
Брюгге - Боруссия Д: обзор матча 04 ноября 2020
Брюгге
04.11.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
14'
Т. Азар
18'
Э. Холанд
32'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Боруссия Д
85'
Замена
Рейньер
️️️️
Э. Холанд
Замена
С. Схрайверс
️️️️
Х. Ванакен
85'
Замена
М. Крменчик
️️️️
Э. Деннис
85'
84'
Замена
М. Морей
️️️️
Т. Менье
77'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Д. Рейна
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Н. Ланг
76'
72'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Т. Делэни
72'
Замена
М. Ройс
️️️️
Ю. Брандт
Замена
Э. Баланта
️️️️
Р. Вормер
71'
32'
ГОЛ! 0:3!
Э. Холанд
Пас отдал
Т. Менье
18'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
21
Михал Крменчик
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
19
Рейньер
АП
21
Тобиас Рашль
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
3-5-1-1
22
Миньоле
31
Коссуну
15
Дели
23
Соболь
22
Мата
25
Вормер
20
Ванакен
70
Ланг
23
Ритс
15
Дьятта
17
Деннис
3-1-2-3-1
1
Бюрки
12
Менье
28
Аканджи
22
Геррейру
27
Делэни
28
Витсель
81
Дауд
10
Рейна
8
Брандт
9
Азар
9
Холанд
70
Ланг
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
70
Ланг
25
Вормер
3
Баланта
3
Баланта
25
Вормер
17
Деннис
21
Крменчик
21
Крменчик
17
Деннис
20
Ванакен
8
Схрайверс
8
Схрайверс
20
Ванакен
9
Холанд
19
Рейньер
19
Рейньер
9
Холанд
12
Менье
3
Морей
3
Морей
12
Менье
10
Рейна
25
Пасслак
25
Пасслак
10
Рейна
27
Делэни
5
Беллингем
5
Беллингем
27
Делэни
8
Брандт
18
Ройс
18
Ройс
8
Брандт
Остались в запасе
Брюгге
Боруссия Д
34
Этан Хорват
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
21
Тобиас Рашль
АП
1
Лука Унбехаун
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Остались в запасе
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
21
Тобиас Рашль
АП
1
Лука Унбехаун
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Брюгге - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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