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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг: обзор матча 28 октября 2020
Манчестер Юнайтед
28.10.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
5 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
21'
М. Гринвуд
76'
М. Рэшфорд
78'
М. Рэшфорд
86'
А. Марсьяль (П)
90+2'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг
ГОЛ! 5:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Марсьяль
90'
+2
86'
Желтая карточка
М. Забитцер
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Марсьяль
86'
Замена
А. Туанзебе
️️️️
А. Ван-Биссака
81'
Замена
Э. Кавани
️️️️
П. Погба
81'
ГОЛ! 3:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Фред
78'
77'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
76'
75'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
К. Кампль
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. ван де Бек
68'
65'
Замена
А. Серлот
️️️️
К. Нкунку
63'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Б. Хенрикс
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
М. Гринвуд
63'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Н. Матич
63'
46'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
Желтая карточка
Н. Матич
34'
ГОЛ! 1:0!
М. Гринвуд
Пас отдал
П. Погба
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Йоша Вос
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-1-4-1
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
7
Фред
6
ван де Бек
11
Гринвуд
8
Погба
9
Марсьяль
3-2-1-2-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Конате
2
Упамекано
39
Хенрикс
17
Анхелиньо
44
Кампль
20
Ольмо
10
Форсберг
15
Поульсен
28
Нкунку
29
Ван-Биссака
4
Туанзебе
4
Туанзебе
29
Ван-Биссака
18
Матич
8
Мактоминей
8
Мактоминей
18
Матич
6
ван де Бек
8
Фернандеш
8
Фернандеш
6
ван де Бек
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
8
Погба
10
Кавани
10
Кавани
8
Погба
44
Кампль
19
Клюйверт
19
Клюйверт
44
Кампль
39
Хенрикс
20
Забитцер
20
Забитцер
39
Хенрикс
28
Нкунку
9
Серлот
9
Серлот
28
Нкунку
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг
15
Теден Менжи
ЦЗ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Эрик Мартель
ОП
25
Деннис Борковски
ЦФ
10
Лазар Самарджич
АП
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Йоша Вос
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
15
Теден Менжи
ЦЗ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Эрик Мартель
ОП
25
Деннис Борковски
ЦФ
10
Лазар Самарджич
АП
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Йоша Вос
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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