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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - Рома
ЦСКА София - Рома: обзор матча 10 декабря 2020
ЦСКА София
10.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа A, 6 тур
3 : 1
Завершен
Рома
5'
Т. Родригеш
34'
А. Соу
55'
А. Соу
22'
Т. Миланезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Рома
Желтая карточка
В. Антов
89'
83'
Желтая карточка
Ф. Трипи
81'
Замена
Ф. Трипи
️️️️
Б. Перес
Замена
Энрике
️️️️
Т. Родригеш
81'
Замена
П. Галабов
️️️️
А. Юга
74'
Замена
А. Ахмедов
️️️️
А. Соу
74'
Замена
С. Бельтраме
️️️️
Ю. Санкаре
63'
Замена
Т. Вион
️️️️
Г. Йомов
63'
ГОЛ! 3:1!
А. Соу
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Соу
Пас отдал
Жеферсон
34'
22'
ГОЛ! 1:1!
Т. Миланезе
Пас отдал
Б. Майорал
ГОЛ! 1:0!
Т. Родригеш
Пас отдал
Ю. Санкаре
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
30
Георги Йомов
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
9
Педро
ПВ
67
Мори Бамба
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
10
Грехэм Кэри
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
93
Энрике
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Рома
50
Филиппо Берти
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
3-2-2-1-2
1
Бусатто
6
Антов
3
Жеферсон
2
Маттей
11
Занев
18
Мазику
13
Санкаре
22
Юга
20
Родригеш
9
Соу
30
Йомов
3-1-2-1-3
23
Боер
15
Жуан
17
Фасио
3
Кумбула
24
Диавара
62
Миланезе
33
Перес
9
Педро
23
Перес
9
Майорал
67
Бамба
22
Юга
25
Галабов
25
Галабов
22
Юга
20
Родригеш
93
Энрике
93
Энрике
20
Родригеш
9
Соу
70
Ахмедов
70
Ахмедов
9
Соу
13
Санкаре
10
Бельтраме
10
Бельтраме
13
Санкаре
30
Йомов
15
Вион
15
Вион
30
Йомов
33
Перес
16
Трипи
16
Трипи
33
Перес
Остались в запасе
ЦСКА София
Рома
19
Иван Турицов
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
25
Димитар Евтимов
ВР
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Стамен Белчев
8
Эдоардо Бове
ЦП
50
Филиппо Берти
ВР
20
Риккардо Черво
ЛВ
13
Пау Лопес
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
19
Иван Турицов
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
25
Димитар Евтимов
ВР
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Остались в запасе
8
Эдоардо Бове
ЦП
50
Филиппо Берти
ВР
20
Риккардо Черво
ЛВ
13
Пау Лопес
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча ЦСКА София - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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