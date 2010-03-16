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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Астон Вилла
Уиган Атлетик - Астон Вилла: обзор матча 16 марта 2010
Уиган Атлетик
16.03.2010, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
27'
Г. Колдуэлл
25'
Д. МакКарти (АГ)
63'
Д. Милнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Астон Вилла
Замена
Д. Скотланд
️️️️
Э. Бойс
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Карью
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
П. Шарнер
️️️️
Д. МакКарти
ГОЛ! 1:2!
Д. Милнер
Замена
В. Мозес
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
Р. Данн
Желтая карточка
У. Родальега
ГОЛ! 1:1!
Г. Колдуэлл
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. МакКарти
Желтая карточка
Т. Брамбл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-4-2
43
Киркленд
3
Фигероа
5
Колдуэлл
19
Брамбл
17
Бойс
28
Н'Зогбиа
16
МакКарти
17
Диаме
6
Томас
23
Родальега
9
Морено
3-2-3-2
24
Фридель
39
Коллинс
3
Куэльяр
22
Данн
15
Янг
3
Уорнок
19
Даунинг
20
Милнер
19
Петров
11
Карью
11
Агбонлахор
16
МакКарти
20
Шарнер
20
Шарнер
16
МакКарти
28
Н'Зогбиа
11
Мозес
11
Мозес
28
Н'Зогбиа
17
Бойс
9
Скотланд
9
Скотланд
17
Бойс
11
Агбонлахор
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
11
Агбонлахор
11
Карью
19
Хески
19
Хески
11
Карью
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Астон Вилла
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Уиган Атлетик - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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