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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лех - Бенфика
Лех - Бенфика: обзор матча 22 октября 2020
Лех
22.10.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, группа D, 1 тур
2 : 4
Завершен
Бенфика
15'
М. Ишак
49'
М. Ишак
9'
Пицци (П)
42'
Д. Нуньес
60'
Д. Нуньес
90+3'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Бенфика
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
Д. Нуньес
Пас отдал
Рафа
Желтая карточка
К. Мухар
90'
+1
Замена
М. Авад
️️️️
М. Скурась
90'
+1
87'
Замена
Жардел
️️️️
Эвертон
Замена
Н. Качарава
️️️️
М. Ишак
74'
Замена
В. Кравец
️️️️
Т. Пухач
74'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
Я. Каминьски
67'
67'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
А. Гримальдо
Замена
К. Мухар
️️️️
Д. Рамирес
67'
62'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
А. Таарабт
62'
Замена
Педриньо
️️️️
Л. Вальдшмидт
60'
ГОЛ! 2:3!
Д. Нуньес
Пас отдал
Эвертон
ГОЛ! 2:2!
М. Ишак
49'
46'
Замена
Рафа
️️️️
Пицци
42'
ГОЛ! 1:2!
Д. Нуньес
Пас отдал
Жилберто
Желтая карточка
Д. Црномаркович
17'
ГОЛ! 1:1!
М. Ишак
Пас отдал
А. Червински
15'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Пицци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
13
Томаш Деевски
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
22
Михал Скурась
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Лех
31
Марко Маленица
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
17
Якуб Невядомски
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
34
Тымотеуш Клупс
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
18
Филип Шимчак
ЦФ
29
Мухамад Авад
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-3-2-1
1
Беднарек
27
Пухач
13
Деевски
5
Црномаркович
30
Червински
7
Модер
16
Рамирес
25
Педру Тиба
22
Скурась
13
Каминьски
9
Ишак
4-2-1-3
1
Влаходимос
12
Жилберто
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
18
Габриэл
49
Таарабт
21
Пицци
7
Вальдшмидт
7
Эвертон
29
Нуньес
13
Каминьски
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
13
Каминьски
16
Рамирес
73
Мухар
73
Мухар
16
Рамирес
27
Пухач
3
Кравец
3
Кравец
27
Пухач
22
Скурась
29
Авад
29
Авад
22
Скурась
9
Ишак
15
Качарава
15
Качарава
9
Ишак
22
Гримальдо
17
Тавареш
17
Тавареш
22
Гримальдо
7
Эвертон
33
Жардел
33
Жардел
7
Эвертон
49
Таарабт
5
Вайгль
5
Вайгль
49
Таарабт
7
Вальдшмидт
10
Педриньо
10
Педриньо
7
Вальдшмидт
21
Пицци
27
Рафа
27
Рафа
21
Пицци
Остались в запасе
Лех
Бенфика
34
Тымотеуш Клупс
ЦП
18
Филип Шимчак
ЦФ
17
Якуб Невядомски
ЦЗ
31
Марко Маленица
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
Главный тренер
Дариуш Журав
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
22
Шикинью
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
34
Тымотеуш Клупс
ЦП
18
Филип Шимчак
ЦФ
17
Якуб Невядомски
ЦЗ
31
Марко Маленица
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
22
Шикинью
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Лех - Бенфика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Городской стадион
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