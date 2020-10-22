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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Ницца
Байер - Ницца: обзор матча 22 октября 2020
Байер
22.10.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, группа C, 1 тур
6 : 2
Завершен
Ницца
11'
Н. Амири
16'
Л. Аларио
61'
М. Диаби
79'
К. Беллараби
83'
К. Беллараби
87'
Ф. Вирц
31'
А. Гуири
90'
А. Клод-Морис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Ницца
90'
ГОЛ! 6:2!
А. Клод-Морис
Пас отдал
Ю. Аталь
ГОЛ! 6:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
М. Диаби
87'
ГОЛ! 5:1!
К. Беллараби
Пас отдал
Л. Бэйли
83'
Замена
А. Драгович
️️️️
Л. Бендер
81'
Замена
Д. Та
️️️️
С. Бендер
81'
ГОЛ! 4:1!
К. Беллараби
79'
79'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
79'
Замена
Д. Ндой
️️️️
П. Лис-Мелу
Замена
К. Беллараби
️️️️
Л. Аларио
74'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
Э. Паласиос
74'
71'
Замена
М. Маолида
️️️️
К. Дольберг
63'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Х. Будауи
63'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
С. Н'Соки
ГОЛ! 3:1!
М. Диаби
Пас отдал
Э. Паласиос
61'
Желтая карточка
Венделл
57'
50'
Желтая карточка
С. Н'Соки
Желтая карточка
Л. Бендер
45'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
40'
32'
Желтая карточка
А. Гуири
31'
ГОЛ! 2:1!
А. Гуири
Пас отдал
С. Н'Соки
ГОЛ! 2:0!
Л. Аларио
Пас отдал
Ю. Баумгартлингер
16'
ГОЛ! 1:0!
Н. Амири
Пас отдал
Л. Бэйли
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
4-1-2-1-2
1
Градецки
18
Венделл
5
Бендер
12
Тапсоба
8
Бендер
14
Баумгартлингер
10
Амири
25
Паласиос
19
Диаби
27
Аларио
17
Бэйли
3-3-2-2
44
Бенитес
3
Бамбу
34
Н'Соки
4
Данте
3
Лотомба
14
Шнейдерлен
11
Камара
6
Будауи
33
Лис-Мелу
9
Дольберг
9
Гуири
25
Паласиос
7
Вирц
7
Вирц
25
Паласиос
5
Бендер
4
Та
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
15
Драгович
15
Драгович
8
Бендер
27
Аларио
38
Беллараби
38
Беллараби
27
Аларио
34
Н'Соки
9
Лопеш
9
Лопеш
34
Н'Соки
9
Дольберг
9
Маолида
9
Маолида
9
Дольберг
33
Лис-Мелу
14
Ндой
14
Ндой
33
Лис-Мелу
6
Будауи
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
6
Будауи
3
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
3
Лотомба
Остались в запасе
Байер
Ницца
22
Леннарт Грил
ВР
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
36
Никлас Ломб
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
22
Алексис Труй
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ОП
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
36
Никлас Ломб
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
Остались в запасе
22
Алексис Труй
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ОП
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Байер - Ницца
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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Байер
Ницца
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
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21 ноября
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Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
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«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
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22 ноября
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Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
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