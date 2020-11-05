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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Коламбус
Орландо Сити - Коламбус: обзор матча 05 ноября 2020
Орландо Сити
05.11.2020, четверг, 03:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Коламбус
27'
К. Мюллер
84'
Б. Мичел
56'
Х. Аффул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Коламбус
Желтая карточка
П. Галлезе
90'
+4
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
М. Перейра
88'
Замена
Р. Шлегель
️️️️
Ж. Урсо
88'
ГОЛ! 2:1!
Б. Мичел
Пас отдал
М. Перейра
84'
81'
Желтая карточка
П. Сантуш
78'
Замена
K. NÃ©meth
️️️️
Г. Зардес
Замена
Б. Мичел
️️️️
Т. Акинделе
70'
69'
Замена
Э. Моррис
️️️️
D. Nagbe
69'
Замена
Y. Mokhtar
️️️️
Л. Зелараян
Желтая карточка
М. Перейра
64'
Замена
С. Мендес
️️️️
К. Мюллер
59'
59'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Л. Диас
Желтая карточка
Р. Янссон
56'
56'
ГОЛ! 1:1!
Х. Аффул
Пас отдал
П. Сантуш
Красная карточка
Нани
52'
ГОЛ! 1:0!
К. Мюллер
Пас отдал
М. Перейра
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
24
Кайл Смит
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
8
Крис Мюллер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
14
Waylon Francis
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Александер Альварадо
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
3
Alex De John
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
4-3-1-2
1
Галлезе
24
Смит
6
Янссон
13
Руан
3
Карлос
10
Перейра
30
Урсо
8
Переа
17
Нани
13
Акинделе
8
Мюллер
3-4-1-2
89
Ром
25
Аффул
6
Менса
47
7
Сантуш
6
Артур
6
10
Зелараян
11
Диас
9
Зардес
14
10
Перейра
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
10
Перейра
8
Мюллер
32
Мендес
32
Мендес
8
Мюллер
30
Урсо
21
Шлегель
21
Шлегель
30
Урсо
13
Акинделе
91
Мичел
91
Мичел
13
Акинделе
6
10
Моррис
10
Моррис
6
9
Зардес
18
18
9
Зардес
11
Диас
11
Этьенн
11
Этьенн
11
Диас
10
Зелараян
0
0
10
Зелараян
Остались в запасе
Орландо Сити
Коламбус
3
Alex De John
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЛВ
23
Brian Rowe
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
13
Эндрю Тарбелл
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
3
Alex De John
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЛВ
23
Brian Rowe
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Орландо Сити - Коламбус
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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