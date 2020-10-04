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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Цинциннати
Миннесота Юнайтед - Цинциннати: обзор матча 04 октября 2020
Миннесота Юнайтед
04.10.2020, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Цинциннати
16'
К. Камара (П)
69'
K. Molino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Цинциннати
89'
Замена
K. Mokotjo
️️️️
M. Deplagne
79'
Замена
К. Станко
️️️️
Y. Kubo
Желтая карточка
Р. Лод
76'
Замена
A. Schoenfeld
️️️️
К. Камара
72'
70'
Замена
Б. Васкес
️️️️
А. Крус
ГОЛ! 2:0!
K. Molino
Пас отдал
Э. Рейносо
69'
Замена
K. Molino
️️️️
J. Hayes
61'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
50'
47'
Желтая карточка
А. Крус
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Камара
16'
15'
Желтая карточка
M. Deplagne
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
0
M. van der Werff
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
99
Fred Emmings
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Цинциннати
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
4-4-1-1
97
Сент-Клер
20
18
Дибасси
77
Гаспер
15
Боксолл
21
Грегуш
15
17
Лод
31
Дотсон
10
Рейносо
85
Камара
2-2-5
22
Тытонь
4
Уостон
17
8
Крус
25
Амайя
0
9
Локадия
7
36
4
15
13
13
15
85
Камара
12
12
85
Камара
17
12
12
17
7
27
Станко
27
Станко
7
8
Крус
9
Васкес
9
Васкес
8
Крус
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Цинциннати
99
Fred Emmings
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
18
Spencer Richey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
Главный тренер
Йоанн Даме
Остались в запасе
99
Fred Emmings
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Йоанн Даме
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Цинциннати
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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Цинциннати
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