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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Чикаго Файр
Монреаль - Чикаго Файр: обзор матча 04 октября 2020
Монреаль
04.10.2020, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Чикаго Файр
22'
Л. Лаппалайнен
67'
М. Уррути
15'
Р. Берич
73'
Ф. Кальво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Чикаго Файр
87'
Замена
Б. Бронико
️️️️
Р. Берич
87'
Замена
J. Kappelhof
️️️️
Б. Секулич
Замена
А. Сейдич
️️️️
М. Уррути
86'
Желтая карточка
С. Пьетт
79'
Замена
C. Bayiha
️️️️
S. Shome
78'
77'
Желтая карточка
С. Джей Сапонг
73'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кальво
Пас отдал
А. Медран
73'
Замена
E. Collier
️️️️
Д. Михайлович
72'
Замена
J. Bornstein
️️️️
М. Анхель Наварро
72'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Ф. Герберс
ГОЛ! 2:1!
М. Уррути
Пас отдал
Z. Brault Guillard
67'
ГОЛ! 1:1!
Л. Лаппалайнен
22'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Берич
Пас отдал
Д. Михайлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Shamit Shome
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
9
Bojan Krkić
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
Чикаго Файр
13
Брандт Бронико
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
3-5-2
25
Диоп
4
Камачо
22
Райтала
16
6
Пьетт
2
Ваньяма
26
2
26
Лаппалайнен
37
Уррути
9
2-1-5-2
1
29
Наварро
5
Кальво
2
Секулич
21
Герберс
10
Медран
30
Хименес
22
Пинеда
10
Михайлович
31
Алиседа
9
Берич
26
27
27
26
37
Уррути
14
Сейдич
14
Сейдич
37
Уррути
21
Герберс
9
Сапонг
9
Сапонг
21
Герберс
9
Берич
13
Бронико
13
Бронико
9
Берич
2
Секулич
4
4
2
Секулич
29
Наварро
3
3
29
Наварро
10
Михайлович
28
28
10
Михайлович
Остались в запасе
Монреаль
Чикаго Файр
41
Джеймс Пантемис
ВР
40
Jonathan Sirois
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Анри
36
Andre Reynolds
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
40
Jonathan Sirois
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
Остались в запасе
36
Andre Reynolds
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Тьерри Анри
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Монреаль - Чикаго Файр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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