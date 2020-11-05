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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Чертаново (мол) - Ахмат (мол)
Чертаново (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 05 ноября 2020
Чертаново (мол)
05.11.2020, четверг, 12:00
Россия. Молодежное первенство, группа A, 9 тур
1 : 3
Завершен
Ахмат (мол)
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Статистика матча Чертаново (мол) - Ахмат (мол)
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0
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0
Матчи команд
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Родина (мол)
2 : 1
30.10.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Чертаново (мол)
3 : 2
23.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Арена Чертаново
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Чертаново (мол)
Ахмат (мол)
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
29 сентября
3
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
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Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
29 сентября
3
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»
2020.12.25 20:12
3
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
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Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
2020.11.25 22:27
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«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
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2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
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