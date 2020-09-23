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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Флитвуд - Эвертон
Флитвуд - Эвертон: обзор матча 23 сентября 2020
Флитвуд
23.09.2020, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 5
Завершен
Эвертон
48'
M. Duffy
58'
К. Кэмпс
22'
Ришарлисон
34'
Ришарлисон
49'
А. Ивоби
73'
Бернард
90+4'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Флитвуд - Эвертон
90'
+4
ГОЛ! 2:5!
М. Кен
76'
Замена
М. Кен
️️️️
Ришарлисон
Замена
H. Saunders
️️️️
Ч. Эванс
75'
Замена
Д. Матете
️️️️
P. Coutts
75'
73'
ГОЛ! 2:4!
Бернард
62'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Ф. Делф
ГОЛ! 2:3!
К. Кэмпс
Пас отдал
Ч. Эванс
58'
49'
ГОЛ! 1:3!
А. Ивоби
Пас отдал
Э. Гордон
ГОЛ! 1:2!
M. Duffy
Пас отдал
Д. Моррис
48'
46'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
M. Duffy
️️️️
С. Стаббс
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
Ришарлисон
Пас отдал
А. Ивоби
26'
Желтая карточка
Ф. Делф
22'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Бернард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
23
Джош Моррис
ЛП
8
Каллум Кэмпс
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
12
Glenn Whelan
ЦФ
15
Paul Coutts
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Флитвуд
13
Джейсон Леутвилер
ВР
28
Джей Матете
ЦП
31
Mark Duffy
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
29
Gerard Garner
ЦФ
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-5
3
Эндрю
5
Хилл
6
Стаббс
4
Бойес
23
Моррис
8
Кэмпс
7
Бернс
15
12
17
Эванс
21
4-1-3-2
1
Пикфорд
27
Нкунку
5
Кин
3
Кенни
12
Динь
18
Делф
11
Бернард
10
Сигурдссон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
17
Эванс
32
32
17
Эванс
15
28
Матете
28
Матете
15
6
Стаббс
31
31
6
Стаббс
9
Калверт-Льюин
17
Гордон
17
Гордон
9
Калверт-Льюин
18
Делф
22
Дэвис
22
Дэвис
18
Делф
47
Ришарлисон
9
Кен
9
Кен
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Флитвуд
Эвертон
14
Shayden Morris
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
29
Gerard Garner
ЦФ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
Главный тренер
Грэм Александер
1
Йонас Лоссль
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
14
Shayden Morris
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
29
Gerard Garner
ЦФ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Флитвуд - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Хайбари Стэдиум
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