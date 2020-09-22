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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Славия - Мидтьюлланд
Славия - Мидтьюлланд: обзор матча 22 сентября 2020
Славия
22.09.2020, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Мидтьюлланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Мидтьюлланд
Замена
Л. Такакш
️️️️
Н. Станчу
90'
+1
89'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
С. Каба
87'
Желтая карточка
Паулиньо
76'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Эвандер
Замена
Л. Провод
️️️️
Л. Масопуст
71'
Желтая карточка
Л. Масопуст
70'
67'
Замена
П. Систо
️️️️
А. Дрейер
Замена
П. Муса
️️️️
С. Тецл
59'
Желтая карточка
Т. Голеш
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Колар
3
Голеш
4
Зима
2
Говорка
26
Боржил
34
Цоуфал
10
Станчу
23
Шевчик
8
Масопуст
99
Олаинка
11
Тецл
4-1-3-1-1
1
Хансен
29
Паулиньо
28
Святченко
2
Андерссон
24
Шольц
2
Каюсте
16
Ониика
10
Эвандер
11
Мабиль
10
Дрейер
9
Каба
8
Масопуст
17
Провод
17
Провод
8
Масопуст
10
Станчу
22
Такакш
22
Такакш
10
Станчу
11
Тецл
9
Муса
9
Муса
11
Тецл
10
Эвандер
23
Андерсон
23
Андерсон
10
Эвандер
10
Дрейер
77
Систо
77
Систо
10
Дрейер
9
Каба
74
Брумадо
74
Брумадо
9
Каба
Остались в запасе
Славия
Мидтьюлланд
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Славия - Мидтьюлланд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Фортуна Арена
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