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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мидтьюлланд - Славия
Мидтьюлланд - Славия: обзор матча 30 сентября 2020
Мидтьюлланд
30.09.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
4 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Славия
65'
С. Каба
83'
А. Шольц (П)
88'
Ф. Ониика
90+1'
А. Дрейер
3'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидтьюлланд - Славия
Замена
М. Андерсон
️️️️
А. Мабиль
90'
+2
Желтая карточка
А. Дрейер
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
А. Дрейер
Пас отдал
Б. Краев
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Ф. Ониика
Пас отдал
А. Дрейер
88'
85'
Замена
Я. Кухта
️️️️
П. Олаинка
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Шольц
83'
82'
Желтая карточка
Я. Боржил
72'
Замена
П. Муса
️️️️
Л. Масопуст
68'
Замена
И. Траоре
️️️️
Н. Станчу
ГОЛ! 1:1!
С. Каба
Пас отдал
А. Мабиль
65'
Замена
А. Дрейер
️️️️
П. Систо
58'
Замена
Б. Краев
️️️️
Эвандер
58'
Желтая карточка
Э. Святченко
56'
53'
Желтая карточка
Д. Говорка
3'
ГОЛ! 0:1!
П. Олаинка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
4-1-4-1
1
Хансен
29
Паулиньо
28
Святченко
24
Шольц
2
Андерссон
2
Каюсте
16
Ониика
10
Эвандер
11
Мабиль
77
Систо
9
Каба
3-2-3-2
1
Колар
3
Голеш
15
Кудела
2
Говорка
34
Цоуфал
26
Боржил
8
Масопуст
23
Шевчик
10
Станчу
17
Провод
99
Олаинка
77
Систо
10
Дрейер
10
Дрейер
77
Систо
11
Мабиль
23
Андерсон
23
Андерсон
11
Мабиль
10
Эвандер
23
Краев
23
Краев
10
Эвандер
10
Станчу
12
Траоре
12
Траоре
10
Станчу
99
Олаинка
7
Кухта
7
Кухта
99
Олаинка
8
Масопуст
9
Муса
9
Муса
8
Масопуст
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Славия
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Мидтьюлланд - Славия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
МКХ Арена
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