Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Миннесота Юнайтед
Коламбус - Миннесота Юнайтед: обзор матча 24 сентября 2020
Коламбус
24.09.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
70'
П. Сантуш
88'
Р. Лод
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
Артур
90'
+2
88'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лод
Пас отдал
Ч. Гаспер
80'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
Замена
Y. Mokhtar
️️️️
Л. Диас
77'
71'
Замена
A. Schoenfeld
️️️️
К. Камара
ГОЛ! 1:0!
П. Сантуш
70'
69'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
T. ChacÃ³n
61'
Желтая карточка
R. Metanire
50'
Желтая карточка
J. Aja
Замена
С. Берхальтер
️️️️
F. Alashe
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Артур
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
3
Jose Aja
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
9
Jordan Hamilton
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
14
Marlon Hairston
ЦП
41
James Musa
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
4-4-1-1
89
Ром
25
Аффул
3
16
Валенсуэла
6
Менса
6
Артур
10
Зелараян
7
Сантуш
27
14
Диас
9
Зардес
4-3-1-2
97
Сент-Клер
15
Боксолл
3
77
Гаспер
20
15
17
Лод
31
Дотсон
10
Рейносо
85
Камара
11
27
6
Берхальтер
6
Берхальтер
27
14
Диас
0
0
14
Диас
11
44
Эдвардс
44
Эдвардс
11
85
Камара
12
12
85
Камара
Остались в запасе
Коламбус
Миннесота Юнайтед
9
Jordan Hamilton
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
41
James Musa
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
14
Marlon Hairston
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
9
Jordan Hamilton
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
Остались в запасе
41
James Musa
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
14
Marlon Hairston
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Коламбус - Миннесота Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Миннесота Юнайтед
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
Вчера, 20:58
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
Вчера, 16:29
4
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
22 ноября
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
22 ноября
9
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
22 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
Вчера, 20:58
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
Вчера, 16:29
4
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
22 ноября
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
22 ноября
9
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
22 ноября
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+