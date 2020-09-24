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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Орландо Сити
Канзаc Сити - Орландо Сити: обзор матча 24 сентября 2020
Канзаc Сити
24.09.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Орландо Сити
53'
Д. Расселл
36'
Т. Акинделе
38'
Б. Мичел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Орландо Сити
Замена
E. Hurtado
️️️️
G. Fernandes
88'
Желтая карточка
Г. Кинда
85'
79'
Замена
A. De John
️️️️
Нани
78'
Желтая карточка
А. Переа
77'
Желтая карточка
М. Перейра
71'
Замена
К. Мюллер
️️️️
Б. Мичел
71'
Замена
Д. Дайк
️️️️
Т. Акинделе
Замена
А. Пулидо
️️️️
Ф. Эрнандес
65'
63'
Замена
М. Перейра
️️️️
С. Мендес
ГОЛ! 1:2!
Д. Расселл
Пас отдал
G. Fernandes
53'
Желтая карточка
K. Shelton
51'
Замена
У. Рид
️️️️
M. Besler
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Б. Мичел
Пас отдал
Нани
36'
ГОЛ! 0:1!
Т. Акинделе
Пас отдал
Руан
Желтая карточка
M. Besler
24'
9'
Желтая карточка
Р. Шлегель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
5
Matt Besler
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
24
Кайл Смит
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Андрес Переа
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
75
Wan Kuzain
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
3-3-4
29
5
14
Пунчец
8
21
Эрнандес
6
Кинда
6
Санчес
13
11
11
77
Расселл
4-1-2-1-2
1
Галлезе
21
Шлегель
13
Руан
6
Янссон
24
Смит
32
Мендес
8
Переа
30
Урсо
17
Нани
13
Акинделе
91
Мичел
5
23
Рид
23
Рид
5
11
9
9
11
21
Эрнандес
9
Пулидо
9
Пулидо
21
Эрнандес
13
Акинделе
9
Дайк
9
Дайк
13
Акинделе
17
Нани
3
3
17
Нани
32
Мендес
10
Перейра
10
Перейра
32
Мендес
91
Мичел
8
Мюллер
8
Мюллер
91
Мичел
Остались в запасе
Канзаc Сити
Орландо Сити
1
John Pulskamp
ЦФ
75
Wan Kuzain
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Graham Smith
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
0
Robinho
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
75
Wan Kuzain
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Graham Smith
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
Остались в запасе
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
0
Robinho
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Канзаc Сити - Орландо Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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