Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Волеренга
Олесунн - Волеренга: обзор матча 21 ноября 2020
Олесунн
21.11.2020, суббота, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
1 : 1
Завершен
Волеренга
64'
А. Доннум (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Волеренга
Желтая карточка
С. Хауген
90'
+6
90'
Замена
B. Stokke
️️️️
О. Сахрауи
80'
Замена
M. VilhjÃ¡lmsson
️️️️
В. Кьяртанссон
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
I. Uzochukwu
73'
65'
Замена
Б. Финне
️️️️
Х. Шала
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Доннум
Желтая карточка
B. Kantie Karamoko
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
7
Ненасс
ЦП
4
Jonas Gronner
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Херолинд Шала
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Олесунн
9
Сигурд Хауген
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
24
Enock Mwimba
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
2-1-1-1-5
20
Олафссон
20
Йоргенсен
77
Бизоза
7
Ненасс
7
Нордли
6
1
30
36
3
3-4-1-2
1
Классон
2
Борхгревинк
3
Адекугбе
37
Насберг
16
Бьордал
6
Леквен
15
Доннум
9
Шала
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
4
30
8
8
30
9
Шала
11
Финне
11
Финне
9
Шала
11
Сахрауи
20
20
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
27
27
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Олесунн
Волеренга
9
Сигурд Хауген
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
24
Enock Mwimba
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
9
Сигурд Хауген
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
24
Enock Mwimba
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Олесунн - Волеренга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
Все
Олесунн
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+