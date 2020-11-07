Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Хаугесунд
Бранн - Хаугесунд: обзор матча 07 ноября 2020
Бранн
07.11.2020, суббота, 22:30
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
1 : 2
Завершен
Хаугесунд
61'
П. Странд
66'
Н. Сандберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Хаугесунд
90'
+4
Желтая карточка
H. Sandvik
90'
+1
Замена
И. Коне
️️️️
И. Ваджи
Замена
Д. Соренсен
️️️️
J. Tveita
84'
Замена
Э. Хустад
️️️️
Ф. Хауген
84'
81'
Желтая карточка
П. Теркильдсен
79'
Замена
C. Grindheim
️️️️
А. Столас
75'
Желтая карточка
А. Столас
70'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
Б. Лейте
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
С. Свендсен
69'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Сандберг
ГОЛ! 1:0!
П. Странд
61'
46'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
O. Klitten
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Бранн
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
77
Маркус Менерт
ПВ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
4-2-4
16
Ахамада
24
Странд
4
Форрен
5
Фьолусон
4
Грегор
7
Хауген
10
Бармен
15
7
Свендсен
99
Бамба
23
3-3-1-1-3
23
Педерсен
16
Хансен
3
Кнудсен
3
Деслер
18
Кригард
23
Столас
16
Лейте
99
Вельде
0
25
Ваджи
12
7
Свендсен
21
Тэйлор
21
Тэйлор
7
Свендсен
7
Хауген
20
Хустад
20
Хустад
7
Хауген
15
26
Соренсен
26
Соренсен
15
23
Столас
7
7
23
Столас
25
Ваджи
28
Коне
28
Коне
25
Ваджи
0
23
Сандберг
23
Сандберг
0
16
Лейте
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
16
Лейте
Остались в запасе
Бранн
Хаугесунд
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
77
Маркус Менерт
ПВ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
12
Luděk Vejmola
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
77
Маркус Менерт
ПВ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Остались в запасе
12
Luděk Vejmola
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Бранн - Хаугесунд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Бранн
Новости команд
Все
Бранн
Хаугесунд
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+