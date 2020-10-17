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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Бранн
Мьёндален - Бранн: обзор матча 17 октября 2020
Мьёндален
17.10.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
2 : 0
Завершен
Бранн
13'
M. Ovenstad
37'
I. Twum
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Бранн
Замена
S. Aasmundsen
️️️️
I. Twum
84'
Замена
J. Solberg
️️️️
C. Gauseth
83'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
O. Amund Sveen
83'
Желтая карточка
I. Twum
66'
64'
Замена
Э. Хустад
️️️️
Д. Бамба
Замена
A. Hansen
️️️️
F. Brustad
60'
46'
Замена
️️️️
Р. Кристиансен
46'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
О. Бломберг
ГОЛ! 2:0!
I. Twum
Пас отдал
O. Amund Sveen
37'
Замена
️️️️
M. Ovenstad
32'
29'
Желтая карточка
Р. Кристиансен
ГОЛ! 1:0!
M. Ovenstad
Пас отдал
В. Драгснес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
6
Joackim Solberg
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
21
Роберт Тэйлор
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
22
Vegard Strönen Skeie
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
1-5
20
Драгснес
18
11
8
17
26
3-2-2-1-3
24
Кольскоген
24
Кристиансен
5
Фьолусон
24
Странд
4
Грегор
20
Расмуссен
10
Бармен
11
Бломберг
99
Бамба
15
1
11
6
6
11
8
5
5
8
18
33
33
18
22
7
Ларсен
7
Ларсен
22
99
Бамба
20
Хустад
20
Хустад
99
Бамба
11
Бломберг
21
Тэйлор
21
Тэйлор
11
Бломберг
Остались в запасе
Мьёндален
Бранн
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
16
Али Ахамада
ВР
22
Vegard Strönen Skeie
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
26
Джилли Соренсен
ЦП
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
Остались в запасе
16
Али Ахамада
ВР
22
Vegard Strönen Skeie
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
26
Джилли Соренсен
ЦП
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Мьёндален - Бранн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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