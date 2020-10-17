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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Буде-Глимт
Мольде - Буде-Глимт: обзор матча 17 октября 2020
Мольде
17.10.2020, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
4 : 2
Завершен
Буде-Глимт
32'
М. Эйкрем
44'
О. Омойджуанфо
47'
Э. Хестад
52'
М. Эйкрем
30'
С. Тунекти
62'
В. Моберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Буде-Глимт
Желтая карточка
С. Грегерсен
87'
79'
Замена
Э. Хаген
️️️️
В. Моберг
Замена
М. Эллингсен
️️️️
М. Эйкрем
75'
73'
Желтая карточка
В. Моберг
71'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
R. Hauge
65'
Замена
И. Амундсен
️️️️
Б. Матиас Мое
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
М. Болли
63'
62'
ГОЛ! 4:2!
В. Моберг
Пас отдал
У. Салтнес
Желтая карточка
Э. Хестад
58'
ГОЛ! 4:1!
М. Эйкрем
Пас отдал
М. Болли
52'
51'
Желтая карточка
У. Салтнес
ГОЛ! 3:1!
Э. Хестад
47'
46'
Замена
R. Hauge
️️️️
С. Тунекти
ГОЛ! 2:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Ф. Эушнес
44'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
40'
ГОЛ! 1:1!
М. Эйкрем
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Тунекти
Пас отдал
У. Салтнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Линде
28
Хауген
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
8
Хуссэйн
14
Болли
23
Эйкрем
5
Хестад
10
Омойджуанфо
2-1-4-1-2
12
Хайкин
22
Хейбротен
15
Бьоркан
7
Берг
8
Конрадсен
18
Мое
6
Моберг
14
Салтнес
9
Сольбаккен
77
17
Тунекти
14
Болли
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
14
Болли
23
Эйкрем
6
Эллингсен
6
Эллингсен
23
Эйкрем
6
Моберг
18
Хаген
18
Хаген
6
Моберг
17
Тунекти
0
0
17
Тунекти
18
Мое
38
Амундсен
38
Амундсен
18
Мое
22
Бонифаци
22
Бонифаци
Остались в запасе
Мольде
Буде-Глимт
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Мольде - Буде-Глимт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
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