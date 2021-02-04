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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Базель
Лозанна-Спорт - Базель: обзор матча 04 февраля 2021
Лозанна-Спорт
04.02.2021, четверг, 22:30
Швейцария. Суперлига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Базель
16'
Э. Джемерт
52'
А. Кабрал (П)
69'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Базель
79'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
А. Пулулу
75'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
А. Кабрал
69'
ГОЛ! 0:3!
А. Кабрал
Пас отдал
П. Касами
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Г. Барес
66'
Желтая карточка
Х. Маю
60'
Желтая карточка
М. Нанизаямо
52'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Кабрал
46'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
Я. Маршан
19'
Желтая карточка
Я. Маршан
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джемерт
Пас отдал
В. Штокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
20
Педру Бразау
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
13
Per Egil Flo
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лозанна-Спорт
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
27
Эдон Жегрова
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Мори
4
Йенц
37
Нанизаямо
15
Барес
7
Кукурузович
14
Маю
28
Бораниясевич
20
Бразау
29
Гессан
17
13
4-4-1-1
13
Линднер
16
ван дер Верфф
5
Джемерт
5
Клозе
18
Петретта
20
Фрай
38
Маршан
14
Штокер
23
Касами
9
Пулулу
19
Кабрал
15
Барес
7
Да Кунья
7
Да Кунья
15
Барес
9
Пулулу
81
Фон Мос
81
Фон Мос
9
Пулулу
19
Кабрал
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
19
Кабрал
38
Маршан
7
Дзуффи
7
Дзуффи
38
Маршан
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Базель
25
Тоичи Сузуки
ЛП
1
Thomas Castella
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
22
Айзек Шмидт
ПВ
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
27
Эдон Жегрова
ПВ
1
Джордже Николич
ВР
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
25
Тоичи Сузуки
ЛП
1
Thomas Castella
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
22
Айзек Шмидт
ПВ
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
Остались в запасе
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
27
Эдон Жегрова
ПВ
1
Джордже Николич
ВР
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Базель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
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1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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