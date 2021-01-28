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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Базель
Сьон - Базель: обзор матча 28 января 2021
Сьон
28.01.2021, четверг, 22:30
Швейцария. Суперлига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Базель
77'
Г. Карлен
83'
Г. Карлен
15'
Т. Клозе
25'
П. Касами
80'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Базель
Желтая карточка
Ж. Бамерт
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Г. Карлен
Пас отдал
J. Khasa
83'
80'
ГОЛ! 1:3!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Ю. Фон Мос
80'
Замена
Я. Маршан
️️️️
Л. Дзуффи
Замена
Г. Оаро
️️️️
G. Christian Zock Abep
78'
ГОЛ! 1:2!
Г. Карлен
77'
76'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Э. Жегрова
Желтая карточка
С. Ди
73'
Замена
С. Ди
️️️️
Y. Wakatsuki
46'
Замена
J. Khasa
️️️️
М. Тосетти
46'
Замена
L. Clemenza
️️️️
S. Doldur
46'
Желтая карточка
L. Lacroix
44'
25'
ГОЛ! 0:2!
П. Касами
Пас отдал
Э. Жегрова
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Клозе
Пас отдал
В. Штокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
19
Siyar Doldur
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
72
Andrea Padula
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Серей Ди
ЦП
0
Luca Clemenza
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
38
Янник Маршан
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
2-2-5
16
Фаюлу
5
19
Бамерт
8
Гргич
23
Тосетти
77
11
Карлен
18
6
4
3-3-1-3
13
Линднер
5
Клозе
5
Джемерт
18
Петретта
23
Касами
14
Штокер
20
Фрай
27
Жегрова
7
Дзуффи
9
ван Вольфсвинкел
72
18
20
Ди
20
Ди
18
19
0
0
19
23
Тосетти
29
29
23
Тосетти
6
99
Оаро
99
Оаро
6
27
Жегрова
81
Фон Мос
81
Фон Мос
27
Жегрова
7
Дзуффи
38
Маршан
38
Маршан
7
Дзуффи
Остались в запасе
Сьон
Базель
18
Кевин Фикеншер
ВР
Главный тренер
Петер Цайдлер
9
Афимико Пулулу
ЛВ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
Остались в запасе
9
Афимико Пулулу
ЛВ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Сьон - Базель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
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Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
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Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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