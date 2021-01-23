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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Цюрих
Базель - Цюрих: обзор матча 23 января 2021
Базель
23.01.2021, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 15 тур
1 : 4
Завершен
Цюрих
75'
А. Кабрал
67'
Э. Джемерт (АГ)
73'
Л. Собич
80'
Натан
90+4'
А. Маркезано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Цюрих
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Маркезано
80'
ГОЛ! 1:3!
Натан
80'
Замена
Т. Домджони
️️️️
Б. Джемаили
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
П. Касами
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Кабрал
75'
73'
ГОЛ! 0:2!
Л. Собич
Пас отдал
Б. Джемаили
70'
Замена
А. Сесай
️️️️
Б. Крамер
70'
Замена
В. Гнонто
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
А. Пулулу
70'
Замена
A. Padula
️️️️
С. Видмер
70'
67'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Джемерт
62'
Желтая карточка
Б. Джемаили
62'
Желтая карточка
У. Думбия
Желтая карточка
Р. Петретта
56'
55'
Замена
S. Wallner
️️️️
Б. Омераджич
Желтая карточка
А. Пулулу
50'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
В. Штокер
46'
Желтая карточка
П. Касами
28'
27'
Желтая карточка
Б. Крамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
38
Янник Маршан
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
72
Andrea Padula
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
4-3-1-2
13
Линднер
18
Петретта
5
Джемерт
5
Клозе
30
Видмер
23
Касами
20
Фрай
14
Штокер
9
Пулулу
7
Дзуффи
19
Кабрал
4-1-4-1
25
Брехнер
4
Омераджич
3
Собич
5
Алити
5
Натан
20
Думбия
21
Джемаили
15
Айегун
27
19
Маркезано
9
Крамер
30
Видмер
72
72
30
Видмер
14
Штокер
27
Жегрова
27
Жегрова
14
Штокер
9
Пулулу
81
Фон Мос
81
Фон Мос
9
Пулулу
23
Касами
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
23
Касами
27
29
Гнонто
29
Гнонто
27
4
Омераджич
4
4
4
Омераджич
9
Крамер
9
Сесай
9
Сесай
9
Крамер
21
Джемаили
8
Домджони
8
Домджони
21
Джемаили
Остались в запасе
Базель
Цюрих
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
17
Salim Khelifi
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
38
Янник Маршан
ЦП
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
17
Salim Khelifi
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Базель - Цюрих
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
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08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
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Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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