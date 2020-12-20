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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Серветт
Цюрих - Серветт: обзор матча 20 декабря 2020
Цюрих
20.12.2020, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Серветт
85'
Т. Конья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Серветт
Замена
В. Гнонто
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
86'
85'
ГОЛ! 0:1!
Т. Конья
Пас отдал
М. Диалло
79'
Желтая карточка
А. Сотье
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
А. Маркезано
77'
73'
Желтая карточка
Н. Вуйоз
71'
Замена
А. Менди
️️️️
Г. Кюи
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
64'
Желтая карточка
А. Сесай
50'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Т. Домджони
46'
36'
Желтая карточка
Г. Ондуа
36'
Замена
Б. Фофана
️️️️
А. Антунес
Желтая карточка
Т. Айегун
31'
18'
Желтая карточка
Г. Кюи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
71
Хекуран Криэциу
ОП
7
Adrian Winter
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Диогу Монтейру
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
7
Альбан Айдини
ПВ
39
Alexis Martial
ЦФ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
0
Lucas Monteiro
ЦФ
3-1-4-2
25
Брехнер
3
Собич
4
Омераджич
5
Алити
20
Думбия
27
19
Маркезано
8
Домджони
15
Айегун
9
Сесай
4
3-2-3-1-1
32
Фрик
19
Северен
3
Вуйоз
32
Сотье
25
Диалло
3
Клиши
25
Валь
5
Ондуа
8
Конья
8
Антунес
99
Кюи
27
29
Гнонто
29
Гнонто
27
19
Маркезано
27
Рохнер
27
Рохнер
19
Маркезано
8
Домджони
71
Криэциу
71
Криэциу
8
Домджони
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
99
Кюи
29
Менди
29
Менди
99
Кюи
8
Антунес
10
Фофана
10
Фофана
8
Антунес
Остались в запасе
Цюрих
Серветт
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
7
Adrian Winter
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
39
Alexis Martial
ЦФ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
7
Альбан Айдини
ПВ
0
Lucas Monteiro
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
7
Adrian Winter
ЦП
Остались в запасе
39
Alexis Martial
ЦФ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
7
Альбан Айдини
ПВ
0
Lucas Monteiro
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Цюрих - Серветт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
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- : -
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Цюрих
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01.11.2026
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Цюрих
2 : 1
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0 : 0
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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