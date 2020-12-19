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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Лугано
Янг Бойз - Лугано: обзор матча 19 декабря 2020
Янг Бойз
19.12.2020, суббота, 20:15
Швейцария. Суперлига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Лугано
19'
Джордан
37'
Джордан (П)
28'
З. Ловрич
70'
М. Боттани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Лугано
Замена
С. Хефти
️️️️
К. Масейрас
84'
80'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Герреро
80'
Замена
M. Čovilo
️️️️
З. Ловрич
79'
Желтая карточка
О. Кустодио
Желтая карточка
М. Камара
77'
Замена
М. Элиа
️️️️
Ф. Мамбимби
76'
Замена
М. Нгамале
️️️️
К. Фасснахт
76'
74'
Замена
A. Gerndt
️️️️
М. Боттани
Желтая карточка
У. Гарсия
73'
70'
ГОЛ! 2:2!
М. Боттани
Пас отдал
Д. Саббатини
Замена
К. Мартинс
️️️️
М. Сулеймани
67'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Эбишер
67'
66'
Желтая карточка
M. Maric
60'
Замена
Д. Саббатини
️️️️
J. Ardaiz
60'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Р. Мачек
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Джордан
37'
36'
Желтая карточка
А. Кечкеш
28'
ГОЛ! 1:1!
З. Ловрич
Пас отдал
Н. Лаванчи
22'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
ГОЛ! 1:0!
Джордан
Пас отдал
М. Сулеймани
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
6
Miroslav Čovilo
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
4-4-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
15
Зесигер
5
Камара
23
Масейрас
10
Сулеймани
32
Ридер
20
Эбишер
16
Фасснахт
10
Мамбимби
9
Джордан
3-4-1-2
33
5
Кечкеш
14
Лаванчи
5
10
Кустодио
7
Факкинетти
4
Ловрич
28
Мачек
3
Герреро
10
Боттани
9
23
Масейрас
30
Хефти
30
Хефти
23
Масейрас
10
Мамбимби
12
Элиа
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Сулеймани
35
Мартинс
35
Мартинс
10
Сулеймани
16
Фасснахт
13
Нгамале
13
Нгамале
16
Фасснахт
20
Эбишер
10
Гаудино
10
Гаудино
20
Эбишер
3
Герреро
5
Дапрела
5
Дапрела
3
Герреро
4
Ловрич
6
6
4
Ловрич
9
14
Саббатини
14
Саббатини
9
10
Боттани
19
19
10
Боттани
28
Мачек
11
Лунгойи
11
Лунгойи
28
Мачек
Остались в запасе
Янг Бойз
Лугано
21
Жордан Лефор
ЛЗ
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
58
Себастьян Осигве
ВР
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
91
Гийом Февр
ВР
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Янг Бойз - Лугано
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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