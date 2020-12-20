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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Люцерн
Лозанна-Спорт - Люцерн: обзор матча 20 декабря 2020
Лозанна-Спорт
20.12.2020, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Люцерн
52'
Э. Гессан
57'
Р. Зехнини
35'
П. Шурпф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Люцерн
Замена
П. Бразау
️️️️
Э. Гессан
90'
84'
Желтая карточка
Л. Эмини
83'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Лукас
Замена
А. Зохури
️️️️
Р. Зехнини
79'
Замена
Н. Лосли
️️️️
М. Нанизаямо
73'
70'
Замена
Y. Alounga
️️️️
Л. Шауб
70'
Замена
C. Schwegler
️️️️
С. Сидлер
62'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
В. Тасар
ГОЛ! 2:1!
Р. Зехнини
Пас отдал
P. Egil Flo
57'
53'
Желтая карточка
М. Мюллер
ГОЛ! 1:1!
Э. Гессан
Пас отдал
P. Egil Flo
52'
35'
ГОЛ! 0:1!
П. Шурпф
Пас отдал
Л. Шауб
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
6
Elton Monteiro
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лозанна-Спорт
20
Ноа Лосли
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
20
Педру Бразау
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Christian Schwegler
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
1-1-3-5
1
Мори
37
Нанизаямо
15
Барес
7
Кукурузович
21
Пуэртас
28
Бораниясевич
13
98
Зехнини
9
Туркес
29
Гессан
6
3-5-2
27
Мюллер
5
Кнежевич
5
Лукас
24
Сидлер
23
Угринич
21
Шауб
10
Шульц
17
Фридек
11
Шурпф
27
Тасар
39
Соргич
29
Гессан
20
Бразау
20
Бразау
29
Гессан
98
Зехнини
63
Зохури
63
Зохури
98
Зехнини
37
Нанизаямо
20
Лосли
20
Лосли
37
Нанизаямо
24
Сидлер
27
27
24
Сидлер
21
Шауб
22
22
21
Шауб
5
Лукас
10
Эмини
10
Эмини
5
Лукас
27
Тасар
7
Ндиайе
7
Ндиайе
27
Тасар
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Люцерн
1
Thomas Castella
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
David Zibung
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лозанна-Спорт - Люцерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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