Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Сьон
Серветт - Сьон: обзор матча 17 декабря 2020
Серветт
17.12.2020, четверг, 22:30
Швейцария. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сьон
71'
Б. Фофана
15'
А. Гргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Сьон
85'
Замена
S. Doldur
️️️️
А. Гргич
85'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Р. Ульдрикис
Замена
Г. Ондуа
️️️️
Т. Конья
83'
77'
Желтая карточка
G. Christian Zock Abep
Замена
А. Антунес
️️️️
Б. Фофана
72'
ГОЛ! 1:1!
Б. Фофана
Пас отдал
А. Шалк
71'
67'
Замена
G. Christian Zock Abep
️️️️
Y. Wakatsuki
61'
Красная карточка
Б. Ндойе
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Сотье
46'
Замена
А. Менди
️️️️
Б. Кеспедес
46'
Желтая карточка
Й. Северен
41'
Желтая карточка
С. Руй
37'
29'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Гргич
Желтая карточка
Б. Кеспедес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Никита Власенко
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
19
Siyar Doldur
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
4-3-1-2
32
Фрик
3
Клиши
32
Сотье
4
Руй
19
Северен
8
Конья
10
Кеспедес
25
Валь
10
Фофана
99
Кюи
8
Шалк
3-3-4
16
Фаюлу
19
19
Бамерт
5
20
Ди
8
Гргич
34
Ндойе
17
Ульдрикис
18
8
77
10
Фофана
8
Антунес
8
Антунес
10
Фофана
32
Сотье
25
Диалло
25
Диалло
32
Сотье
10
Кеспедес
29
Менди
29
Менди
10
Кеспедес
8
Конья
5
Ондуа
5
Ондуа
8
Конья
18
6
6
18
8
Гргич
19
19
8
Гргич
17
Ульдрикис
11
Карлен
11
Карлен
17
Ульдрикис
Остались в запасе
Серветт
Сьон
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
5
Никита Власенко
ЦЗ
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Андре Эдгар
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Остались в запасе
5
Никита Власенко
ЦЗ
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Андре Эдгар
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Сьон
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
Новости команд
Все
Серветт
Сьон
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+