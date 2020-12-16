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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Цюрих
Люцерн - Цюрих: обзор матча 16 декабря 2020
Люцерн
16.12.2020, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Цюрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Цюрих
Желтая карточка
Y. Alounga
89'
Желтая карточка
Д. Соргич
88'
88'
Желтая карточка
Т. Домджони
Замена
И. Ндиайе
️️️️
П. Шурпф
77'
75'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Т. Айегун
Замена
C. Schwegler
️️️️
С. Сидлер
69'
Замена
Y. Alounga
️️️️
В. Тасар
69'
Желтая карточка
Ф. Угринич
61'
57'
Замена
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
️️️️
А. Маркезано
46'
Замена
A. Winter
️️️️
В. Гнонто
46'
Замена
А. Сесай
️️️️
Б. Крамер
30'
Желтая карточка
Натан
22'
Желтая карточка
У. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Ассан Сесай
ЦФ
3-5-2
27
Мюллер
5
Кнежевич
5
Лукас
24
Сидлер
11
Шурпф
10
Шульц
21
Шауб
17
Фридек
23
Угринич
27
Тасар
39
Соргич
3-1-3-1-2
25
Брехнер
5
Натан
5
Алити
3
Собич
20
Думбия
19
Маркезано
15
Айегун
8
Домджони
29
Гнонто
9
Крамер
4
24
Сидлер
27
27
24
Сидлер
27
Тасар
22
22
27
Тасар
11
Шурпф
7
Ндиайе
7
Ндиайе
11
Шурпф
9
Крамер
9
Сесай
9
Сесай
9
Крамер
15
Айегун
27
Рохнер
27
Рохнер
15
Айегун
29
Гнонто
7
7
29
Гнонто
19
Маркезано
27
27
19
Маркезано
Остались в запасе
Люцерн
Цюрих
1
David Zibung
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
71
Lino Lang
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
8
Стефан Сейлер
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
1
Живко Костадинович
ВР
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
71
Lino Lang
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Остались в запасе
8
Стефан Сейлер
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
1
Живко Костадинович
ВР
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Люцерн - Цюрих
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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