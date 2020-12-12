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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Люцерн
Сьон - Люцерн: обзор матча 12 декабря 2020
Сьон
12.12.2020, суббота, 20:15
Швейцария. Суперлига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Люцерн
53'
Ж. Бамерт
72'
Д. Соргич
84'
В. Тасар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Люцерн
Замена
D. Iapichino
️️️️
J. Ruiz
90'
84'
ГОЛ! 1:2!
В. Тасар
83'
Замена
C. Schwegler
️️️️
С. Сидлер
80'
Замена
В. Тасар
️️️️
Л. Шауб
Замена
Y. Wakatsuki
️️️️
Итаитинга
78'
Замена
Б. Ндойе
️️️️
С. Ди
77'
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Соргич
Пас отдал
П. Шурпф
68'
Желтая карточка
И. Ндиайе
Замена
J. Khasa
️️️️
М. Тосетти
63'
56'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Y. Alounga
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бамерт
Пас отдал
А. Гргич
53'
25'
Желтая карточка
М. Шульц
Желтая карточка
С. Ди
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
3-3-4
16
Фаюлу
19
Бамерт
5
5
20
Ди
8
Гргич
23
Тосетти
77
17
Ульдрикис
76
Итаитинга
8
3-5-2
27
Мюллер
24
Сидлер
5
Лукас
5
Кнежевич
23
Угринич
21
Шауб
10
Шульц
17
Фридек
11
Шурпф
22
39
Соргич
23
Тосетти
29
29
23
Тосетти
76
Итаитинга
18
18
76
Итаитинга
5
19
19
5
20
Ди
34
Ндойе
34
Ндойе
20
Ди
24
Сидлер
27
27
24
Сидлер
21
Шауб
27
Тасар
27
Тасар
21
Шауб
22
7
Ндиайе
7
Ндиайе
22
Остались в запасе
Сьон
Люцерн
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Андре Эдгар
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
David Zibung
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Андре Эдгар
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Сьон - Люцерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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