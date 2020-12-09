Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Сьон
Базель - Сьон: обзор матча 09 декабря 2020
Базель
09.12.2020, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 7 тур
4 : 2
Завершен
Сьон
10'
Т. Клозе
36'
П. Касами
40'
А. Кабрал
81'
П. Касами
27'
А. Гргич (П)
61'
Р. Ульдрикис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Сьон
90'
+2
Желтая карточка
Г. Карлен
90'
Замена
М. Тосетти
️️️️
Р. Ульдрикис
89'
Пенальти не реализован!
А. Гргич
84'
Замена
D. Iapichino
️️️️
J. Ruiz
84'
Замена
Y. Wakatsuki
️️️️
Итаитинга
84'
Замена
Г. Карлен
️️️️
С. Ди
ГОЛ! 4:2!
П. Касами
Пас отдал
А. Пулулу
81'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
А. Кабрал
76'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Э. Жегрова
76'
Желтая карточка
Ю. Фон Мос
67'
Замена
Я. Маршан
️️️️
Л. Дзуффи
65'
61'
ГОЛ! 3:2!
Р. Ульдрикис
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
В. Штокер
60'
ГОЛ! 3:1!
А. Кабрал
Пас отдал
С. Видмер
40'
ГОЛ! 2:1!
П. Касами
Пас отдал
С. Видмер
36'
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гргич
ГОЛ! 1:0!
Т. Клозе
Пас отдал
Л. Дзуффи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
19
Siyar Doldur
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
38
Янник Маршан
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
72
Andrea Padula
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
4-3-1-2
13
Линднер
18
Петретта
5
Джемерт
5
Клозе
30
Видмер
20
Фрай
23
Касами
14
Штокер
27
Жегрова
7
Дзуффи
19
Кабрал
3-2-5
18
Фикеншер
5
5
19
Бамерт
20
Ди
8
Гргич
19
17
Ульдрикис
76
Итаитинга
77
8
27
Жегрова
9
Пулулу
9
Пулулу
27
Жегрова
14
Штокер
81
Фон Мос
81
Фон Мос
14
Штокер
7
Дзуффи
38
Маршан
38
Маршан
7
Дзуффи
19
Кабрал
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
19
Кабрал
76
Итаитинга
18
18
76
Итаитинга
5
19
19
5
17
Ульдрикис
23
Тосетти
23
Тосетти
17
Ульдрикис
20
Ди
11
Карлен
11
Карлен
20
Ди
Остались в запасе
Базель
Сьон
28
Феликс Гебхардт
ВР
72
Andrea Padula
ЦФ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Jared Khasa
ЦФ
34
Бирама Ндойе
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
72
Andrea Padula
ЦФ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Jared Khasa
ЦФ
34
Бирама Ндойе
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Сьон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Базель
Сьон
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+