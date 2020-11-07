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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Люцерн
Цюрих - Люцерн: обзор матча 07 ноября 2020
Цюрих
07.11.2020, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Люцерн
23'
Б. Кололли (П)
45+3'
А. Маркезано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Люцерн
Желтая карточка
Я. Брехнер
89'
Замена
A. Winter
️️️️
Б. Кололли
84'
77'
Желтая карточка
М. Бюрки
68'
Замена
Л. Эмини
️️️️
И. Ндиайе
68'
Замена
М. Бюрки
️️️️
А. Карбонель
Вторая желтая
Т. Айегун
62'
Замена
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
️️️️
А. Маркезано
60'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
У. Думбия
60'
Желтая карточка
У. Думбия
54'
Желтая карточка
Натан
47'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Маркезано
45'
+3
Желтая карточка
Т. Айегун
39'
35'
Желтая карточка
Д. Соргич
34'
Желтая карточка
Л. Шауб
29'
Замена
С. Сидлер
️️️️
В. Тасар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Кололли
23'
22'
Красная карточка
Лукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
71
Хекуран Криэциу
ОП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
43
Henri Koide
ЦФ
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
10
Лорик Эмини
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
3-1-4-2
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
5
Алити
20
Думбия
8
Домджони
19
Маркезано
10
Кололли
15
Айегун
9
Крамер
4
2-5-3
27
Мюллер
5
Кнежевич
5
Лукас
6
Карбонель
17
Фридек
21
Шауб
10
Шульц
7
Нденг
7
Ндиайе
27
Тасар
39
Соргич
20
Думбия
71
Криэциу
71
Криэциу
20
Думбия
19
Маркезано
27
27
19
Маркезано
10
Кололли
7
7
10
Кололли
6
Карбонель
23
Бюрки
23
Бюрки
6
Карбонель
27
Тасар
24
Сидлер
24
Сидлер
27
Тасар
7
Ндиайе
10
Эмини
10
Эмини
7
Ндиайе
Остались в запасе
Цюрих
Люцерн
1
Живко Костадинович
ВР
43
Henri Koide
ЦФ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
1
David Zibung
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
30
Ардон Яшари
ОП
22
Yvan Alounga
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
43
Henri Koide
ЦФ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
30
Ардон Яшари
ОП
22
Yvan Alounga
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Цюрих - Люцерн
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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