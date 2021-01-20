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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Янг Бойз
Лугано - Янг Бойз: обзор матча 20 января 2021
Лугано
20.01.2021, среда, 20:00
Швейцария. Суперлига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Янг Бойз
56'
К. Фасснахт
75'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Янг Бойз
89'
Желтая карточка
М. Эбишер
89'
Замена
К. Масейрас
️️️️
С. Хефти
Замена
К. Лунгойи
️️️️
А. Кечкеш
85'
Замена
Р. Мачек
️️️️
О. Кустодио
85'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
A. Gerndt
85'
81'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
К. Фасснахт
81'
Замена
Джордан
️️️️
Ж. Нсаме
75'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Элиа
72'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Сулеймани
56'
ГОЛ! 0:1!
К. Фасснахт
Пас отдал
М. Сулеймани
Желтая карточка
М. Боттани
54'
Желтая карточка
M. Čovilo
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Лугано
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
76
Lucio Soldini
ЦФ
99
Tommaso Centinaro
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
4-4-1-1
33
5
Кечкеш
5
Дапрела
14
Лаванчи
5
14
Саббатини
6
19
10
Кустодио
3
Герреро
10
Боттани
3-2-3-2
16
фон Бальмус
5
Камара
15
Зесигер
28
Лустенбергер
30
Хефти
21
Лефор
16
Фасснахт
20
Эбишер
10
Сулеймани
17
Нсаме
12
Элиа
19
9
9
19
10
Кустодио
28
Мачек
28
Мачек
10
Кустодио
5
Кечкеш
11
Лунгойи
11
Лунгойи
5
Кечкеш
30
Хефти
23
Масейрас
23
Масейрас
30
Хефти
16
Фасснахт
10
Гаудино
10
Гаудино
16
Фасснахт
17
Нсаме
9
Джордан
9
Джордан
17
Нсаме
10
Сулеймани
10
Мамбимби
10
Мамбимби
10
Сулеймани
Остались в запасе
Лугано
Янг Бойз
76
Lucio Soldini
ЦФ
99
Tommaso Centinaro
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
76
Lucio Soldini
ЦФ
99
Tommaso Centinaro
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
7
Марвин Шпильманн
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Лугано - Янг Бойз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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