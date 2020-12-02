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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Сьон
Люцерн - Сьон: обзор матча 02 декабря 2020
Люцерн
02.12.2020, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сьон
70'
Ж. Бамерт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Сьон
Замена
C. Schwegler
️️️️
Л. Шауб
85'
73'
Замена
J. Ruiz
️️️️
Ж. Бамерт
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Бамерт
70'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
В. Тасар
69'
67'
Желтая карточка
Ж. Бамерт
64'
Желтая карточка
I. Martić
60'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Г. Карлен
Желтая карточка
А. Карбонель
49'
5'
Замена
С. Ди
️️️️
L. Clemenza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
0
Luca Clemenza
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
23
Samuel Alabi
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
3-5-2
27
Мюллер
24
Сидлер
5
Лукас
5
Кнежевич
6
Карбонель
21
Шауб
10
Шульц
17
Фридек
23
Угринич
27
Тасар
39
Соргич
2-3-5
18
Фикеншер
19
19
Бамерт
8
Гргич
23
Тосетти
34
Ндойе
0
76
Итаитинга
11
Карлен
27
8
21
Шауб
27
27
21
Шауб
27
Тасар
7
Ндиайе
7
Ндиайе
27
Тасар
0
20
Ди
20
Ди
0
19
Бамерт
5
5
19
Бамерт
11
Карлен
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
11
Карлен
Остались в запасе
Люцерн
Сьон
23
Samuel Alabi
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
29
Jared Khasa
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
23
Samuel Alabi
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Остались в запасе
29
Jared Khasa
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Люцерн - Сьон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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