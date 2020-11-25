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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Серветт
Сьон - Серветт: обзор матча 25 ноября 2020
Сьон
25.11.2020, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Серветт
15'
Ж. Бамерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Серветт
70'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
69'
Замена
А. Шалк
️️️️
К. Имери
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Г. Оаро
69'
Желтая карточка
D. Iapichino
67'
58'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Г. Ондуа
58'
Замена
Б. Фофана
️️️️
Г. Кюи
46'
Замена
K. Koné
️️️️
А. Антунес
Замена
A. Abdellaoui
️️️️
М. Тосетти
46'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бамерт
Пас отдал
L. Clemenza
15'
Желтая карточка
М. Тосетти
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
0
Luca Clemenza
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
25
Тео Валь
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
2-4-4
18
Фикеншер
19
19
Бамерт
20
Ди
23
Тосетти
8
Гргич
34
Ндойе
8
99
Оаро
11
Карлен
0
4-1-3-1-1
32
Фрик
23
Сассо
4
Руй
32
Сотье
29
Менди
30
Имери
25
Валь
8
Конья
5
Ондуа
8
Антунес
99
Кюи
23
Тосетти
5
5
23
Тосетти
99
Оаро
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
99
Оаро
99
Кюи
10
Фофана
10
Фофана
99
Кюи
30
Имери
8
Шалк
8
Шалк
30
Имери
5
Ондуа
10
Кеспедес
10
Кеспедес
5
Ондуа
8
Антунес
20
20
8
Антунес
Остались в запасе
Сьон
Серветт
16
Тимоти Фаюлу
ВР
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
Остались в запасе
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Сьон - Серветт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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